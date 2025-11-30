VIDEO VIRAL: Las primeras imágenes de los dos cachorros de león blanco que nacieron en el Zoológico de Maracay

El Zoológico Las Delicias en Maracay, estado Aragua, anunció con júbilo el nacimiento de dos cachorros de león blanco, fortaleciendo así la conservación de especies en el recinto.

En su cuenta de Instagram, informaron que se trata de la subespecie León de Timbavati. «Este feliz acontecimiento es un testimonio de nuestro compromiso como centro de conservación, dedicado a la protección y preservación de especies en peligro de extinción», recalcó.

«En el Zoológico Las Delicias, trabajamos incansablemente para garantizar el bienestar animal, a través de programas de reproducción, investigación y educación, contribuyendo a salvaguardar la biodiversidad», agregaron.

Un video difundido en redes reveló las primeras imágenes del nacimiento de los dos cachorros, después de que la madre entrara en proceso de parto el 26 de noviembre. Tras dar a luz, se pudo ver a los bebés asomándose entre los matorrales.

«Nuestros nuevos habitantes ya rugen con la vitalidad de la vida silvestre, son el resultado de un cuidado excepcional y de un ambiente diseñado para su óptimo desarrollo. Cada nacimiento es un paso más en nuestra misión de proteger la fauna silvestre y concienciar sobre la importancia de la conservación», apuntó el Zoológico Las Delicias.

SOBRE ESTA ESPECIE DE LEÓN

El León de Timbavati se encuentra principalmente en la región de Timbavati, en Sudáfrica, lugar de su descubrimiento.

El color blanco o muy claro de su pelaje se debe a una condición genética llamada leucismo, no a la falta de pigmento melánico como en el albinismo. A diferencia de los albinos, los leones blancos sí tienen pigmentación en sus ojos, almohadillas y labios.

Aunque estuvieron al borde de la extinción en la naturaleza, los esfuerzos de conservación y programas de reproducción han logrado aumentar el número de ejemplares, tanto en cautiverio como en su hábitat endémico en Timbavati.