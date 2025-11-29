Academia Nacional de Medicina alertó sobre el aumento de casos de dengue e instó a estar atento a los síntomas

El doctor Huníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina (ANM), advirtió este viernes sobre el aumento de los casos de Dengue en el país en las últimas semanas.

En este sentido, pidió a la población mantenerse atenta a los síntomas de esta enfermedad, que en algunos casos puede llegar a ser mortal.

El vocero principal de la ANM agregó que la información que circula es gracias a los laboratorios privados y también del “boca a boca” del personal que labora en los hospitales públicos.

ENFERMEDAD ENDÉMICA

Urbina recordó que esta patología se conoce en Venezuela y el resto del continente desde el año 1989 y, desde entonces, la enfermedad circula en el país.

“Llegó para quedarse y se convirtió en una enfermedad endémica”, expresó en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias.

“El asunto del dengue es que todo el mundo piensa que es una patología respiratoria, ¡lo llaman hasta gripe!, pero el dengue sí puede tener una característica de alarma y puede llegar al dengue hemorrágico”, añadió.

A su juicio, las personas deben estar pendientes si pasan más de 48 horas con síntomas que no mejoran con el tratamiento.

De igual manera, recomendó a estar alertas a nuevos síntomas que podrían ir sumándose al cuadro anterior como la dolencia abdominal, sangrado en las encías o hematomas.

En caso de presentar alguna de estas dolencias, instó a acudir al médico cuanto antes «para evitar y tratar a tiempo” la enfermedad en caso de que se desarrolle su versión hemorrágica.

AÑOS SIN CIFRAS OFICIALES

El doctor Urbina resaltó que desde el Ministerio de Salud no hay información oficial sobre ninguna patología y no publican el boletín epidemiológico semanal, desde hace años.

Recientemente, el director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, alertó sobre la proliferación de mosquitos y zancudos ante la continuación de la temporada de lluvias.

Asimismo, resaltó que la presencia de estos representan las transmisiones de enfermedades virales como el dengue, chikungunya, e inclusive la malaria, cuyas afecciones crecen con “el aumento de los mosquitos que pican a las personas y transmiten las enfermedades”, señaló.