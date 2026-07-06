VIDEO VIRAL: Colapsó terraza de un edificio en Sabana Grande este 6 de julio

Este lunes colapsó la terraza de un edificio en el sector Sabana Grande, en el municipio Libertador de Caracas, a casi dos semanas del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

En redes sociales circuló el video de numerosos escombros en una calles del Bulevar de Sabana Grande. De acuerdo a reportes extraoficiales, el edificio sufrió daños en el doble terremoto y una terraza colapsó cerca de las 3:30 de la tarde de este lunes.

Vecinos del sector y transeúntes de este concurrido bulevar se acercaron hasta el lugar para verificar la situación. Asimismo, organismos de seguridad y emergencias se apersonaron en el edificio.

#6jul Colapsó parte de una estructura de un edificio ubicado en el bulevar de Sabana Grande, Caracas. Video: @freddyzur pic.twitter.com/uIqteWKa7N — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 6, 2026



A pesar del incidente, los primeros reportes indican que ninguna resultó herida por el colapso de la terraza. En las imágenes se aprecia que los escombros serían de mampostería. Tras el siniestro, a calle fue desocupada para evitar alguna tragedia.

FALLECIDOS Y EDIFICIOS AFECTADOS

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 6 de julio. A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.535.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos incrementó hasta los 16.740. Sin embargo, no hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones o dónde están internados. Además, 25.016 pacientes ha sido atendidos.

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Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.