VIDEO VIRAL: Así grabaron a funcionario acusado de hurtar dólares en efectivo entre escombros en La Guaira

Un grupo de vecinos confrontó a un funcionario policial que, supuestamente, hurtó pertenencias de las víctimas entre los escombros en el sector Playa Grande, La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La periodista Francia Sánchez difundió en sus redes sociales el video del suceso. En las imágenes se puede ver a un sujeto identificado como agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

«Vecinos de las residencias Vallarta (…) denunciaron que funcionarios policiales estarían retirando pertenencias de los apartamentos que colapsaron tras el terremoto», indicó Sánchez en su cuenta de Instagram.

En el video se aprecia al presunto funcionario con una bolsa llena de billetes de dólares (unos 10.000 dólares, según los testigos) que habrían sido tomados de entre los escombros. Los vecinos enfurecieron y confrontaron al sujeto, quien estaba acompañado por otros agentes.

ROMPIERON LOS BILLETES

Los vecinos tomaron la bolsa de billetes y encararon al funcionario. «Agarren su distancia», insistía el sujeto, mientras que le exigían que soltaran el dinero. El agente tenía su arma de fuego de reglamento en la cintura.

Tras la discusión, los vecinos tomaron la bolsa de billetes y los rompieron. «Sinvergüenza, ya vas para redes. ¿Tú no tienes hijos? ¿Tú no tienes madre?», dijo una señora enfurecida, mientras otras personas increpaban al agente por no colaborar en las labores de búsqueda.

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En redes sociales han circulado videos en los que vecinos acusan a funcionarios y civiles de hurtar entre los escombros. Se desconoce si hay detenidos o alguna investigación en curso sobre estos casos.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este martes, se han contabilizado 1.943 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 10.571 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.