«Se toca y se viene al piso»: Profesora duerme con su familia en el patio por las graves grietas de su casa en Falcón

Una profesora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) reveló que no sabe qué hacer después de que su casa sufriera severas afectaciones estructurales en la calle Comercio del sector Cayumar, en Boca de Aroa, luego de los terremotos que afectaron al país.

«La casa sufrió graves daños estructurales. Tenemos el piso levantado. Tenemos fallas en la parte frontal que está a punto de desplomarse, se toca y se viene al piso; en la parte interna se puede observar que tenemos fracturas de columnas y vigas; fracturas y grietas en toda la parte de la sala y comedor, vigas y columnas agrietadas», comentó la profesora Liliana Contreras, de 48 años, en declaraciones al periodista Jhonattam Petit.

«En estos momentos no sé ni que pensar. Tenemos todas las cosas en el patio, hemos dormido en el frente y no he pensado qué vamos a hacer. Sé que hay que demoler porque la casa está totalmente inhabitable», añadió.

Aunque el alcalde del municipio Silva, Osnel Arnías, ha dicho que el gobierno evalúa un terreno donde se planteará la construcción de nuevas viviendas para atender a los damnificados en esta zona costera, hasta el momento no han recibido soluciones a corto plazo.