VIDEO: Vecinos de Los Frailes de Catia advirtieron del peligro que corren sus casas tras el doble terremoto y esto pidieron a las autoridades

A más de tres semanas de los sismos del 24 de junio, habitantes de Los Frailes de Catia, al este de Caracas, advirtieron sobre el peligro que corren algunas de las viviendas del sector. Varios de los inmuebles sufrieron daños estructurales por el impacto de los terremotos, pero las autoridades aún no acuden a inspeccionar.

La denuncia la hizo Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de los DDHH en sus redes sociales. En el video mostró el caso de una vivienda donde se puede ver que las columnas y los muros sufrieron resquebrajamientos.

Rojas dijo que, desde los sismos, “habitantes de Los Frailes de Catia han escrito repetidas veces a la @VenAppSocial, expresando la necesidad urgente que evalúen sus casas por los fuertes daños del doblete sísmico”.

“Esta pequeña vivienda presenta una columna comprometida y nadie los escucha. El dueño revela como en todo este tiempo la Alcaldía de Caracas no atiende los llamados de la comunidad y afirma vivir en zozobra”, publicó.

Rojas pidió a la alcaldesa, Carmen Meléndez y a la presidenta de la Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, que “volteen la mirada a los barrios de Caracas, los cuales tienen sus edificaciones en alto riesgo”

La denuncia de Rojas ocurre justo cuando Farías anunció que un total de 9.055 viviendas afectadas por el doble sismo ya se encuentran en proceso de rehabilitación y restauración en todo el país.