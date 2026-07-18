Revelan la cantidad de viviendas que podrían ser rehabilitadas por las autoridades, tras los sismos del 24Jun

La presidenta del plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría, anunció este sábado que un total de 9.055 viviendas afectadas por el doble sismo del pasado 24 de junio ya se encuentran en proceso de rehabilitación y restauración en todo el país.

Se trata de la tercera fase del plan de reconstrucción habitacional ejecutado por la comisión presidencial técnica en las regiones más impactadas del país, indicó en entrevista con Unión Radio.

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Durante una inspección técnica en la urbanización Ana Victoria, en la parroquia Carlos Soublette, en La Guaira, Faría detalló que el despliegue de reconstrucción abarca las entidades más golpeadas por los movimientos telúricos:

En este sentido explicó que en La Guaira van a reconstruir 2.926 viviendas, entre casas y apartamentos. En Yaracuy abordarán 2.700 viviendas, 1.690 en Caracas y 918 en Aragua.

EL SEMÁFORO DE HABITABILIDAD

Por otro lado, Faría ofreció un balance del diagnóstico habitacional en La Guaira, el cual arrojó: 49,3% de las viviendas evaluadas se encuentran en “verde”, es decir habitables de inmediato. Mientras que 23,5% están en “amarillo” o “no habitables temporalmente debido a reparaciones pendientes” y 27,2% se encuentra en “rojo”, es decir que están inhabitables.

Sobre la calcomanía roja, la funcionaria aclaró que solo una minoría de estos casos irá a demolición. Esto porque la prioridad del plan nacional es el rescate estructural mediante ingeniería especializada.

“Las viviendas en rojo corresponden en su mayoría a estructuras que requieren un recálculo por parte de ingenieros estructurales y patólogos. Ellos realizan un modelo matemático de la estructura para ejecutar la obra y volverla habitable”, explicó.