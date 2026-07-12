VIDEO: Vecinos alertaron inminente colapso del hospital Rísquez en Cotiza e hicieron esta petición a las autoridades

Luego de los terremotos de 24 de junio, diversas infraestructuras en Caracas quedaron afectadas, entre ellas el hospital Dr. Francisco Antonio Rísquez, ubicado en el sector de Cotiza. El recinto ha quedado tan dañado que los vecinos del sector temen que pueda colapsar el cualquier momento.

A través de las redes sociales circulan videos donde se puede apreciar el deterioro de la edificación que ha avanzado de forma progresiva, provocando que la estructura ceda notablemente.

De hecho, hay zonas que se ven fracturadas, sobre todo en la primera planta, por lo que se ve a punto de caer.

Luego de los sismos, las autoridades sanitarias le asignaron la clasificación de “alerta roja” y ordenaron el cese inmediato de toda actividad médica y su inhabilitación temporal.

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El área de hospitalización y el servicio de oftalmología, una especialidad histórica del centro, sufrieron fragmentación de paredes y desprendimientos internos masivos.

Tras los sismos, no se registraron víctimas mortales directas en el recinto, puesto que todos los pacientes hospitalizados fueron desalojados y reubicados en centros asistenciales alternos de la capital.

Los residentes de las zonas aledañas han manifestado una profunda preocupación debido a que detrás de la estructura afectada hay viviendas vulnerables.

Por ello, los vecinos exigen formalmente a los organismos una demolición controlada del edificio para mitigar el peligro de un desplome desordenado que afecte de forma directa a las casas colindantes.