VIDEO | UCAB sobre la IA y celulares en aulas del país: Afecta el aprendizaje y atención en jóvenes

El coordinador del proyecto SECEL de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Javier Salas, advirtió que el mal uso de la inteligencia artificial (IA) y de los celulares preocupa a los docentes del país.

Durante una entrevista concedida a Globovisión, alertó que afecta el aprendizaje y la atención de los estudiantes en las aulas.

Salas explicó que, cuando un alumno pide a la IA un resumen de cuatro cuartillas en lugar de leer las 25 páginas de un cuento, y en ocasiones ni siquiera revisa ese resumen, se pierde el objetivo didáctico de la tarea, que que es aprender a decodificar un mensaje y entrenar la capacidad analítica.

«(Vamos) a conseguir en los docentes una queja casi general hacia el mal uso de la inteligencia artificial. Si yo en vez de leerme 25 páginas de un cuento prefiero que la inteligencia me dé un resumen de cuatro cuartillas, y a veces ni me leo el resumen (…), difícilmente me estoy desarrollando lo que la tarea perseguía, que era que yo pudiera decodificar un mensaje (y) entrenar mi capacidad analítica», expresó Salas.

Asimismo, el especialista indicó que varios planteles del país ya aplican medidas para frenar la distracción digital.

Entre ellas, destacó el resguardo de los celulares durante la jornada escolar, con el fin de evitar que los estudiantes se dispersen constantemente.

«¿Qué están haciendo los colegios, sobre todo en secundaria, para ayudar a que la atención del estudiante se concentre en el docente? Bueno, están llevando el teléfono a una caja», dijo.

🟡#EnVideo | José Javier Salas, coordinador del SECEL – UCAB, advierte sobre la preocupación docente ante el mal uso de la inteligencia artificial y teléfonos móviles en las aulas, señalando que limita el desarrollo analítico del estudiante.#Globovisión #Nacionales pic.twitter.com/zy3LiqZfee — Globovisión (@globovision) September 30, 2026

«CONEXIÓN ESPASMÓDICA»

Salas describió como una «conexión espasmódica» el hábito de alternar la mirada entre el teléfono y el profesor, una conducta que, a su juicio, impide que el mensaje del docente llegue con eficacia.

«Esta actitud de estar en clase viendo el teléfono, viendo al televisor, viendo al profesor, sin duda es como una conexión espasmódica. Y poco vas a lograr que el mensaje que el docente quiere dar», agregó.

Ante este panorama, instó a las instituciones educativas y comunidad escolar a replantear el uso pedagógico de las herramientas digitales y a promover normas que garanticen la atención plena en el aula.