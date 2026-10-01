EN VIDEOS: Afectados por los terremotos protestaron en la Av. Bolívar de Caracas: Esto fue lo que exigieron

Ciudadanos protagonizaron este jueves una protesta en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas. Se trata de damnificados del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, quienes exigen respuestas y soluciones de las autoridades.

Los manifestantes cerraron la avenida en las últimas horas de la tarde de este 1 de octubre. «Este es el pueblo», dice uno de los ciudadanos. En los videos se puede ver basura y troncos en medio de la vía.

Reportes extraoficiales indican que la protesta fue iniciada por familias afectadas en el doble terremoto. A más de tres meses de la tragedia, permanecen en carpas ubicadas en las aceras adyacentes a esta transitada avenida.

#AHORA | Familias afectadas por los terremotos del 24 de junio protestan en la avenida de Caracas. Tras tres meses en carpas, exigen que Delcy Rodríguez cumpla con las soluciones prometidas Video: RRSS pic.twitter.com/dTEhJgBDSA — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 1, 2026



La exigencia radica en que las autoridades concluyan a reconstrucción de sus apartamentos y que llegues las ayudas prometidas. Además, piden que les depositen los bonos ofrecidos para los afectados del doble terremoto.

PROTESTA POR VARIAS HORAS

La protesta se extendió durante varias horas y, hasta la publicación de esta nota, los manifestantes permanecen en la zona. Mientras tanto, funcionarios de seguridad se desplegaron en el sector.

Los ciudadanos exigen soluciones de parte de las autoridades, luego de que pasaran tres meses durmiendo en carpas instaladas en plena vía pública. En las inmediaciones de la avenida Bolívar hay edificios que sufrieron daños graves en el doble terremoto.

La protesta de la avenida Bolívar ocurrió en un contexto en el que se han dado varias manifestaciones diarias a nivel nacional, la mayoría de ellas enfocadas en la crisis eléctrica, salarios y condiciones laborales, convocatoria de elecciones y la liberación de los presos políticos.