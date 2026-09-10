VIDEO: Sundde se desplegó a nivel nacional para verificar que ofertas de temporada «sean reales» y cumplan con la tasa del BCV

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) activó un despliegue de fiscalización en establecimientos comerciales de todo el país.

De acuerdo con lo informado a través de un video publicado por el ente en redes sociales, se busca constatar que las ofertas y rebajas de temporada sean reales y que los negocios exhiban de forma visible la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, por medio del audiovisual, se detalló el alcance de estas jornadas, ejecutadas por un equipo multidisciplinario que recorre comercios de distintas zonas del país.

Según recalcó la institución, el objetivo es constatar que las promociones cumplan con las leyes vigentes y que los precios tachados correspondan a descuentos auténticos, no a maniobras de publicidad engañosa.

Durante las inspecciones presenciales, los funcionarios exigen a los propietarios de los establecimientos la visualización obligatoria de la tasa cambiaria del BCV, además de verificar que los compradores reciban información oportuna y transparente sobre los artículos, las condiciones de pago aceptadas y el alcance real de cada oferta.

El ente regulador insistió en que todos los procedimientos y asesorías realizados por sus inspectores son completamente gratuitos.

IRREGULARIDADES COMUNES

Entre las irregularidades que motivan estos operativos, Sundde mencionó la aplicación de tasas paralelas, la modificación fraudulenta de estructuras de costos y la promoción de rebajas ficticias.

Frente a estos casos, la institución exhortó a los ciudadanos a formalizar denuncias en sus oficinas estadales o a través de las plataformas digitales y correos institucionales habilitados para tal fin.

El despliegue se enmarca en las directrices impartidas por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según indicó el organismo, como parte del fortalecimiento del acompañamiento a la ciudadanía y defensa de la economía nacional.