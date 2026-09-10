Delcy Rodríguez habló del crecimiento económico: «Ingreso de los trabajadores este año incrementó un 50%»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó la planta de producción de la empresa de cosméticos y cuidado personal Valmy, desde donde destacó el crecimiento económico que ha tenido el país en el último año.

«Me anima mucho estar en una empresa que lleva 67 años dándole felicidad a las mujeres venezolanas. Esta es una empresa con gran tradición dentro del país, impactada con el bloqueo económico y que está en un franco proceso de recuperación gracias a la coordinación de políticas públicas del Consejo Nacional de Economía en diálogo con los empresarios. Hemos podido atender sus necesidades», comentó.

«Hace dos años fueron muy golpeados con el contrabando, con el ingreso ilícitos de productos que buscaban sustituirlos. En ese momento se tomaron acciones y eso ha tenido muy buena repercusión y hoy estamos frente a una industria en plena recuperación», añadió.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Rodríguez destacó los buenos resultados que han tenido en comparación con el año pasado. «Esa recuperación se da en el marco del crecimiento económico de Venezuela. Un crecimiento económico que lidera la región, América Latina, Sudamérica. En el segundo trimestre nuestro crecimiento fue de 7,14%. Yo quiero aquí hacer un hincapié, porque el ingreso de nuestros trabajadores este año incrementó un 50%».

«Siempre el ingreso de nuestros trabajadores debe estar por encima del producto interno bruto. Que los trabajadores vean realmente los beneficios de este camino de ir en un proceso de recuperación y que eso sea traducido que entre el 2025 y 2026 el crecimiento del consumo es de un 25%», indicó.

#8sep | La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó este jueves la planta de producción de una reconocida empresa de cosméticos y cuidado personal. Video: VTV pic.twitter.com/a0F11h5iTq — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 10, 2026

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«Vamos por el camino correcto. Las políticas que se han diseñado, los acuerdos que se están firmando también buscan consolidar ese crecimiento económico», aseveró.

Para finalizar, destacó la importancia de seguir con este camino. «Tenemos el plan de recuperación y vamos a cumplir cada día de trabajo para recuperar los servicios esenciales», concluyó.