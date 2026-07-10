VIDEO: Servicio eléctrico en La Guaira se «recuperó» 96% tras terremotos, dice Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves, 9 de julio, que se pudo recuperar en un 96 % del servicio de energía eléctrica en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

«El servicio eléctrico en el estado está recuperado en un 96 %, 21 subestaciones eléctricas fueron recuperadas ya completamente», señaló Rodríguez en la supervisión de recuperación de infraestructura en la zona de Macuto, en el estado La Guaira, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, señaló que se pudo restablecer la distribución de agua potable en un 84 %, mientras que en las zonas colapsadas se mantiene un servicio de agua con camiones cisterna.

Asimismo, Rodríguez indicó que la estatal de las telecomunicaciones, Cantv, está en pleno proceso de recuperación, sin precisar una cifra.

TELECOMUNICACIONES EN LA GUAIRA

En tanto, Starlink repartió más de 1.600 kits de conectividad en Venezuela para apoyar a equipos de rescate, personal médico y organizaciones humanitarias en las zonas más afectadas por los terremotos, según informó este mismo jueves la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

En La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, la señal de Internet es deficiente e incluso hay zonas que están incomunicadas tras los terremotos.

Es por ello, que las empresas privadas de telefonía Digitel y Movistar Venezuela anunciaron el sábado que trabajaban en recuperar la conectividad con la ayuda del servicio satelital de Starlink, así como habilitando puntos de conexión wifi gratuito en refugios de la región costera.

🚨 #ÚltimaHora | La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ofreció un balance de los servicios públicos desde el estado La Guaira, donde informó que la entidad cuenta con el restablecimiento del 96% de la energía eléctrica junto a un 86% de recuperación del servicio de agua.… pic.twitter.com/y7JzBMOcoA — Globovisión (@globovision) July 9, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Las autoridades nacionales señalaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.889.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 28.836. No hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907 y que fueron activados 89 campamentos transitorios.

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.