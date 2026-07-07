VIDEO SENSIBLE: La realidad que viven los voluntarios bajo los escombros al buscar cuerpos en La Guaira

La periodista española Laura de Chiclana mostró de primera mano la tragedia que se vivió en el OP27 en La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio donde voluntarios siguen trabajando sin descanso, rodeados de cuerpos atrapados entre los escombros, para lograr recuperar al mayor número de víctimas

«Rescatistas voluntarios me llevan bajo los escombros de edificios destruidos para ver la cruda realidad de las consecuencias de los terremotos. Los mismos familiares de las víctimas sepultadas son los que, con sus propias manos, tratan de sacar sus cuerpos», comentó.

Tras ingresar a los túneles uno de los primeros cuerpos que aparecen es el de una joven de 19 años. «Mi hija, estaba con mi mamá, la mamá de ella. Ya hemos sacado a mi mamá y a la mamá de ella. La meta de todos es sacarla», comentó su padre que trabaja junto al resto de los voluntarios.

En esta línea, otro de los voluntarios destacó lo difícil del trabajo. «Necesitamos ayuda internacional y ayuda psicológica para los familiares también, porque esto es un trauma».

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A medida de que la periodista avanzaba entre los túneles bajo los escombros se podía ver a otros cadáveres a su alrededor.

«Aquí el gobierno no nos ha ayudado a nada. Nosotros estamos ayudándonos unos a otros», señaló otro de los voluntarios, quienes siguen excavando túneles a través de los escombros.

Para finalizar, reiteraron el llamado de ayuda. «No importa el dinero, nada de esas cosas, sino herramientas que nos sirvan aquí».