VIDEO: Reportaron señales de vida en uno de los edificios derrumbados en La Guaira a 23 días de los terremotos

Los equipos que permanecen en la zona de desastre de La Guaira encontraron el viernes señales de vida bajo los escombros de la Torre B en la OPPE 27 de Caraballeda, luego de 23 días de los terremotos.

De acuerdo con un reporte de Globovisión, esto fue posible gracias a un sistema avanzado de escáner desarrollado por el ingeniero Carlos Mundaray. Asimismo, este lo operó el ingeniero James Marín, logrando detectar una respiración débil en la zona del colapso.

🚨#ÚltimaHora | Reportan señal de vida bajo los escombros de la Torre B en la OPPE 27 de Caraballeda Gracias a un sistema avanzado de escáner desarrollado por el ingeniero Carlos Mundaray y operado por el ingeniero James Marín, se logró detectar una respiración débil en la zona… pic.twitter.com/Zt963PAJro — Globovisión (@globovision) July 18, 2026

Según un vídeo, el ingeniero se adentró hasta cuatro metros de profundidad. Utilizando el escáner en un teléfono celular, constató señales de vida de entre los escombros. En el metraje explica cómo el aparato marcó la detección de los signos vitales, al tiempo que este emite un ruido.

Tras esto, los equipos de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos activaron de inmediato los protocolos de emergencia para iniciar las labores de rescate.

Para la mañana de este sábado se desconoce cómo avanzaron tales labores en la zona y si se pudo conseguir a alguien con vida.

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El mismo viernes, las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este viernes, se han contabilizado más de 5.000 muertos, 16.000 heridos y 20.000 damnificados por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 17 de julio. A tres semanas de la tragedia, se registraron 5.069 fallecidos, 139 más que el reporte del jueves.