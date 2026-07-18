La propuesta de Fedecámaras para recibir mercancía ante paralización del puerto de La Guaira

El puerto de La Guaira se vio afectado en el devastador doble terremoto que sacudió el país el 24 de junio. Ante este escenario, distintos gremios buscan soluciones para mantener el ingreso de mercancía al territorio nacional.

Tras la tragedia, el puerto de Puerto Cabello, estado Carabobo, comenzó a trabajar a máxima capacidad para recibir los buques destinados a La Guaira. Sin embargo, cada vez hay más llamados de habilitar más instalaciones.

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) en Nueva Esparta, Gabriel Briceño, consideró que se debe activar el puerto El Guamache, en Margarita.

Briceño afirmó a Unión Radio que este puerto se podría habilitar para recibir buques de carga. Mientras tanto, las autoridades pueden concluir los trabajos de reparación en las instalaciones portuarias de La Guaira.

BENEFICIOS DEL PUERTO

El gremialista indicó que, en caso de activarse el puerto El Guamache, se puede acceder a las exenciones fiscales. Al serun puerto libre, los empresarios podrían ahorrar costos de impuestos al llevar sus mercancías a Margarita.

A esto se suma que el puerto cuenta con una buena condición geográfica y «fiscal estratégica». «La Ley de Puerto Libre te da las condiciones para hacer actividades de almacenaje en nuestra región y que estén exentas de pagos de impuesto, de IVA, abaratar costos financieros», explicó.

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Esta misma semana, el presidente de Fedecámaras en La Guaira afirmó que «pronto van a volver las actividades portuarias». «Se han reparado las grúas y el andén está prácticamente funcionando. Los muelles 27 y 26 también están recibiendo cargueros de pequeña escala», apuntó.

Hasta el viernes, se contabilizaron 5.069 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.