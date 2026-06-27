VIDEO: Reportaron explosión en un edificio de El Paraíso mientras se realizaban operaciones de rescate por terremotos

Una explosión se registró en un edificio en El Paraíso, en el oeste de Caracas, en medio de las operaciones de rescate que se desarrollaban tras los fuertes terremotos registrados el miércoles en el país.

Residentes de la zona difundieron parte de lo sucedido a través de las redes sociales y atribuyeron el incidente a una posible fuga de gas, lo que sumó una nueva emergencia a la ya crítica situación que vive la capital venezolana.

El hecho obligó a paralizar brevemente las labores de rescate en el edificio San Judas Tadeo, ubicado en la avenida principal de Las Fuentes, en la urbanización El Paraíso.

La estructura, de ocho pisos, sufrió pérdida total, según informó Dorian González, miembro del equipo de operaciones de rescate, que se mantiene desplegado en la zona.

Según el reporte preliminar, el inmueble era habitado por 20 personas: siete de ellas se encuentran a salvo, mientras que 13 permanecen desaparecidas.

Es por ello, que los cuerpos de seguridad, bomberos y equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros para ubicar a posibles sobrevivientes.

La zona permanece restringida en la avenida principal de Las Fuentes, donde vecinos y familiares esperan información oficial sobre las labores de búsqueda.