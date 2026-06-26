VIDEO: Prohibieron paso por puente que comunica Caraballeda con La Guaira, presenta graves fallas estructurales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cerraron este viernes el puente que conecta Caraballeda con La Guaira, tras detectar graves fallas estructurales provocadas por los terremotos del miércoles y que podrían ocasionar su colapso.

De acuerdo con los funcionarios, solo se permite el tránsito de peatones con el fin de resguardar la integridad de quienes intentan llegar a sectores como Tanaguarena, Caribe y la propia Caraballeda a través de la estructura.

Las autoridades determinaron que el puente presenta serias fallas producto de los movimientos telúricos y réplicas registradas en los días posteriores a los dos sismos principales, y que continúan poniendo en riesgo la infraestructura de la región.

#26jun | El puente que comunica Caraballeda con La Guaira acaba de colapsar producto de las réplicas más recientes. No sé permite el tránsito de vehículos. Video: cortesía pic.twitter.com/rQdFj8X1gw — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 26, 2026



Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio dejaron al estado costero de La Guaira como el más afectado del país, con más de 100 edificios colapsados.

Los sectores con mayores afectaciones son Macuto, Caraballeda y Catia La Mar, según confirmó el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La zona de Caraballeda, precisamente donde se ubica el puente clausurado, concentra parte de los daños más severos registrados tras los terremotos.