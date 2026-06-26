Venezuela

Se elevó a 920 la cifra de muertos por los terremotos en el país: 3.360 heridos y 172 atrapados

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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EFE/ Ronald Peña R

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se elevó a 920 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela.

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Además, acotó que van 3.360 personas heridas, mientras 172 siguen atrapadas entre los escombro.

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Rodríguez sostuvo que hay 3.007 personas damnificadas, al tiempo que apuntó que se han registrado 302 eventos sísmicos desde los dos terremotos del miércoles.

«Pedimos calma y unidad nacional», señaló.

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Destacó que habilitarán una línea telefónica para reportar a una persona desaparecida. «Tenemos enlazados a todos los hospitales que han recibido heridos», dijo.

EL TERREMOTO EN VENEZUELA 

Jorge Rodríguez indicó que entre las zonas más afectadas están: La Guaira, Caracas, Aragua, Miranda, Carabobo, Falcón y Yaracuy.

De igual forma, indicó que 1423 infraestructuras resultaron afectadas por los terremotos en Venezuela:

  • 383 edificios
  • 13 hospitales
  • 25 centros comerciales
  • 1002 otras infraestructuras
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