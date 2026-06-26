Se elevó a 920 la cifra de muertos por los terremotos en el país: 3.360 heridos y 172 atrapados

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se elevó a 920 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela.

Además, acotó que van 3.360 personas heridas, mientras 172 siguen atrapadas entre los escombro.

Rodríguez sostuvo que hay 3.007 personas damnificadas, al tiempo que apuntó que se han registrado 302 eventos sísmicos desde los dos terremotos del miércoles.

«Pedimos calma y unidad nacional», señaló.

Destacó que habilitarán una línea telefónica para reportar a una persona desaparecida. «Tenemos enlazados a todos los hospitales que han recibido heridos», dijo.

#ÚLTIMAHORA | Presidente de la AN, Jorge Rodríguez, eleva la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela a 920. El balance oficial registra además 3.360 personas heridas tras los eventos del pasado miércoles 24 de junio. Video: @El_Noticiero pic.twitter.com/cDPHcpv81t — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 26, 2026

EL TERREMOTO EN VENEZUELA

Jorge Rodríguez indicó que entre las zonas más afectadas están: La Guaira, Caracas, Aragua, Miranda, Carabobo, Falcón y Yaracuy.

De igual forma, indicó que 1423 infraestructuras resultaron afectadas por los terremotos en Venezuela: