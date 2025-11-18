VIDEO: «Oraremos por usted para que Cristo le dé sabiduría»: Maduro compartió el mensaje que le envió un pastor evangélico

Nicolás Maduro compartió este martes un mensaje de un pastor evangélico de Estados Unidos, en medio del despliegue de ese país cerca de las costas venezolanas para, supuestamente, hacer frente al narcotráfico.

Maduro encabezó el «Encuentro Binacional por la Paz» desde el Palacio de Miraflores. Durante su alocución, leyó una carta que le habría enviado un pastor llamado «John», quien le dejó varios mensajes.

«Oraremos por usted para que Cristo le dé sabiduría, humildad, claridad, fortaleza para guiar a su pueblo con un corazón pacífico y firme. Oraremos igualmente por el presidente Donald Trump para que no se deje tentar por el demonio que busca la guerra», leyó.

De igual forma, el pastor pidió por una desescalada en la región. «Que Cristo tome el mando absoluto de esta situación y no permita que ningún soldado norteamericano ni hoy ni jamás dispare un solo tiro contra el pueblo de Venezuela», leyó Maduro.

El líder del oficialismo aseguró que las iglesias cristianas y evangélicas «están unidas» en una «oración por la paz». Además, declaró como «señor y dueño de Venezuela a nuestro señor Jesucristo».

MADURO HABLA A TRUMP

Este mismo martes, Maduro brindó un discurso en los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación y, al igual que en otras alocuciones, condenó algunas narrativas sobre los venezolanos.

«En el exterior repiten todos los días la misma mentira, que el tren de no qué cosa. Que ellos mientan, mientras tanto, nosotros seguiremos desarrollando nuestra identidad nacional, música, cultura, ciencia y la Venezuela positiva», añadió.

Las declaraciones se dieron cuando Estados Unidos refuerza el despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».