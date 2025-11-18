Comenzó pago del bono de guerra y extra de «fin de año» para jubilados por $110

El gobierno de Maduro comenzó a entregar el lunes el bono contra la guerra económica a los trabajadores jubilados de la administración pública por la plataforma patria, según reportes en redes sociales.

La cuenta Canal Patria Digital informó en Telegram sobre el pago del bono, con un monto de 26.208 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), tiene un valor equivalente a 110,80 dólares.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 26.208 por concepto Ingreso Contra la Guerra Económica de noviembre de 2025», indica el mensaje que llegó a los beneficiarios.

De igual forma, Patria confirmó que el beneficio llegará con una bonificación de fin de año. El monto será de 3.276 bolívares, equivalente a unos 13,85 dólares, de acuerdo a la tasa oficial.

¿A QUIÉNES LLEGARÁ EL BONO?

Este bono primero llegó a las cuentas de los trabajadores activos y, posteriormente, fue depositado a los jubilados. Como es costumbre, el sistema Patria primero suele depositar a estos dos grupos primero y, por último, a los pensionados.

El dinero suele irse depositando progresivamente y el bono puede tardar varios días en llegar a la cuenta. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando un bono ya esté disponible en el sistema.

En la actualidad, el gobierno entrega varios bonos mensualmente y la mayoría están indexados al cambio del dólar. Sin embargo, sumados con el salario mínimo, no permiten cubrir el costo de la canasta básica, que ya superó los 500 dólares.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo. El gobierno de Maduro, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.