Más de 100 estudiantes y docentes de dos liceos en Táchira resultaron afectados, este viernes 27 de noviembre, por una presunta intoxicación masiva. Protección Civil Táchira informó que la emergencia se registró en los liceos Román Cárdenas y Francisco de Miranda, ubicados en Capacho Nuevo.

Los organismos de socorro acudieron a ambos planteles para atender a los afectados, mientras que el personal médico del ambulatorio Ana Cleotilde Díaz recibió a los afectados. Según información preliminar, la inhalación de una sustancia química desconocida habría provocado la emergencia.

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GOBERNADOR EXIGE INVESTIGACIÓN

El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, calificó los hechos como un «acto criminal» y solicitó al Cicpc profundizar las investigaciones para determinar sus causas.

El mandatario regional aseguró que este constituye el cuarto episodio de esta naturaleza en la entidad.

Asimismo, informó que las autoridades activaron los protocolos de seguridad y prevención junto a Protección Civil y organismos educativos.

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ANTECEDENTES EN TÁCHIRA

Durante noviembre, el Liceo Román Cárdenas registró otro episodio de presunta intoxicación que afectó a ocho estudiantes y siete enfermeras que atendieron la emergencia.

Los municipios Torbes y Fernández Feo también registraron situaciones similares durante los últimos meses.

Entre los síntomas de casos anteriores figuraban mareos, desorientación, dificultades respiratorias y enrojecimiento de la piel.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente la sustancia que habría provocado esta nueva emergencia ni han precisado el estado clínico de los afectados.