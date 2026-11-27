El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó este viernes el CDI San Miguel Arcángel en Petare.

De acuerdo a lo reseñado por la OMS, esta fue una visita guiada por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Durante la jornada, conoció las instalaciones y compartió con sus pacientes y trabajadores.

A su juicio, los CDI son «una unidad única donde el paciente accede a múltiples servicios en un solo lugar sin tener que desplazarse lejos».

«Fortalecer estos centros es una base sólida para un sistema de salud que llegue a todos», comentó.

Como parte de su visita a Venezuela, @DrTedros recorrió el CDI San Miguel Arcángel, en Petare, en una visita guiada por el ministro @AlvaradoC_MPPS. Durante la jornada, conoció las instalaciones y compartió con sus pacientes y trabajadores. https://t.co/JRI2UiSN8l — OPS OMS Venezuela (@OPSOMSVenezuela) November 27, 2026

De igual forma, asistió al Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel» (INHRR) y conoció de primera mano las líneas de trabajo científico que los trabajadores impulsan en favor de la salud pública del país.

«Durante el encuentro, se comprometió a apoyar y fortalecer la producción local, además de respaldar las áreas estratégicas del instituto. También hizo énfasis en la importancia de consolidar los marcos regulatorios», señaló la OMS.

Durante el encuentro, se comprometió a apoyar y fortalecer la producción local, además de respaldar las áreas estratégicas del instituto. También hizo énfasis en la importancia de consolidar los marcos regulatorios.

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Asimismo, destacó la necesidad de potenciar los centros de colaboración que trabajan de la mano de OMS «para fortalecer los vínculos entre investigadores, y aseguró que la organización brindará todo el apoyo necesario para dar continuidad a esta labor».

Durante su estadía, Ghebreyesus sostendrá reuniones con autoridades venezolanas y representantes de las Naciones Unidas en Caracas. Estos encuentros buscan consolidar alianzas en materia de salud.

Resaltó su visita a un CDI, definiéndolo como una unidad única donde el paciente accede a múltiples servicios en un solo lugar sin tener que desplazarse lejos. «Fortalecer estos centros es una base sólida para un sistema de salud que llegue a todos» https://t.co/J7QRRreWIm — OPS OMS Venezuela (@OPSOMSVenezuela) November 27, 2026

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La visita ocurre cinco meses después de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron la región centro-norte de Venezuela. Los sismos del 24 de junio provocaron daños en la infraestructura sanitaria del país.

Tras la emergencia, la OPS activó mecanismos de asistencia humanitaria. Además, coordinó con las autoridades venezolanas el despliegue de equipos especializados, la evaluación de centros asistenciales y la distribución de suministros médicos.

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Según cifras del organismo, hasta el 24 de agosto, la OPS/OMS movilizó 40 toneladas de medicamentos, insumos médicos y equipos esenciales hacia Venezuela.

La organización también impulsó acciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica y ampliar las capacidades de diagnóstico. Asimismo, reforzó los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en las comunidades afectadas.

Venezuela mantiene relaciones de cooperación técnica con la OPS/OMS desde 1958.