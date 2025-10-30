VIDEO: Maduro pide al TSJ revocar la nacionalidad a quienes se «sumen para invadir a Venezuela»

Nicolás Maduro pidió este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una autorización para revocar la nacionalidad y toda documentación a quienes se «sumen para invadir a Venezuela», en medio del despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante una visita al sector Brisas de Petare, en Caracas, Maduro arremetió contra el dirigente opositor Leopoldo López. «Está pidiendo que el ejército gringo se meta aquí como si eso fuera soplar y hacer botella», afirmó.

Hace pocos días, Maduro solicitó al TSJ revocar la nacionalidad de López. Sin embargo, el líder del oficialismo endureción la solicitud y pidió una «consideración constitucional» para que la medida pueda afectar a más ciudadanos.

«A gente vende patria que se suman a un ejército extranjero, imperialista, para invadir a Venezuela, autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, documentación y todo lo que haya que hacer», agregó Maduro.

CITA LA CONSTITUCIÓN

Maduro se basó en el Artículo 130 de la Constitución, que establece que los venezolanos «tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación».

#ÚLTIMAHORA 🔴 | Nicolás Maduro: «He elevado al TSJ una consideración constitucional para que a gente vendepatria que se suman a un ejército extranjero para invadir Venezuela, autoricen quitarle la nacionalidad». pic.twitter.com/lnGP62e9N8 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 30, 2025

Cabe recordar que el Artículo 35 de la Constitución prohíbe expresamente la revocación de la nacionalidad. «Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privados de su nacionalidad», apunta la Carta Magna.

Varios voceros del gobierno de Maduro han respaldado su solicitud de revocar la nacionalidad de Leopoldo López. En la alocución de este miércoles, los presentes aplaudieron cuando pidió tomar medidas semejantes contra otros venezolanos .

La solicitud de Maduro se dio en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos. En las últimas semanas, la Casa Blanca reforzó el despliegue militar cerca de las costas venezolanas y, aparentemente, la próxima semana se sumará un portaaviones.