Maduro propone construir un «nuevo sistema electoral»: «Hay que usar la experiencia que tenemos»

Nicolás Maduro propuso este miércoles la construcción de un «nuevo sistema electoral» con la «experiencia de las últimas décadas», a la vez que pidió reformar el proceso de elección de los centros electorales.

Maduro visitó la comuna «De Cara al Río» en el sector Brisas de Petare, en Caracas. Durante su alocución, sostuvo que se debe abordar el «tema del nuevo sistema electoral» durante las Asambleas de Postulación de Proyectos de este fin de semana.

«Atrevámonos ya a construir con la experiencia que tenemos un nuevo sistema electoral. Ha habido una metodología de arriba hacia abajo, donde arriba deciden cuál es el centro electoral que va a corresponder a cada comuna y cada circuito, no debe ser», dijo Maduro.

El líder del oficialismo exhortó a tratar este tema en los circuitos comunales y las comunas del país. «Decidan y propongan qué centros electorales quieren usar para su consulta», acotó.

De igual forma, Maduro aseguró que tras la consulta del 23 de noviembre se profundizará «la democracia participativa y protagónica». «Un nuevo sistema electoral que sea construido y decidido por las bases territoriales», agregó.

MADURO INFORMA DE AERONAVES

Por otra parte, Maduro informó de la neutralización de dos aeronaves del narcotráfico provenientes «del norte». La operación estuvo en manos de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

«Hoy, hemos neutralizado dos avionetas del narcotráfico procedentes del norte. Nuestra aviación militar actuó conforme a los protocolos y al derecho internacional», apuntó Maduro, quien destacó que la FANB hace «valer la soberanía de Venezuela las 24 horas del día».

Durante las últimas semanas, las autoridades venezolanas han informado de varias operaciones contra el narcotráfico, mientras que Estados Unidos refuerza su despliegue en el mar Caribe.