VIDEO: Maduro pide a la juventud venezolana «prepararse» con la Milicia Bolivariana

Nicolás Maduro invitó a la juventud venezolana a inscribirse en la Milicia Bolivariana y «prepararse», en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para, supuestamente, hacer frente al narcotráfico.

Maduro encabezó un encuentro nacional con los Comités de la Juventud de las Comunas. Ante la escalada del gobierno con Estados Unidos, envió un mensaje a los jóvenes y les recomendó «prepararse».

«La juventud con mentalidad de poder, la juventud preparada para la Milicia Bolivariana, todo aquel que voluntariamente quiera participar y prepararse. Donde la juventud puede, la patria se crece», dijo Maduro.

De igual forma, Maduro aseguró que la juventud venezolana ha logrado derrotar la «censura» de las redes sociales. Incluso, acusó a TikTok, Instagram y «toda esa gente» de estar «incorporada a la conspiración de la guerra psicológica».

«Yo los veo a ustedes defendiendo la verdad de Venezuela, los veo bailando, paseando y abrazando bastante. Hay que cultivar el amor y el patriotismo desde el corazón», dijo Maduro. «Confío plenamente en la juventud de Venezuela», agregó.

MADURO HABLA DEL TPS

Por otra parte, Maduro condenó la decisión de Estados Unidos de revocar el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, algo que ha dejado a cientos de miles de migrantes en una situación de vulnerabilidad.

«Los persiguen, los someten, los golpean, les ponen esposas, los desaparecen, los torturan y luego los expulsan a patadas de Estados Unidos. Ahorita le quitaron el TPS a 300.000 venezolanos, 150.000 de ellos jóvenes», añadió Maduro.

Las declaraciones se dieron mientras que Estados Unidos refuerza y aumenta el despliegue militar en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que solo busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».