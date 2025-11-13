Jorge Rodríguez calificó como una «irresponsabilidad» el despliegue de EEUU en el Caribe: «Lo usan para agredir al país»

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, insistió en que el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos no busca combatir el narcotráfico en el Caribe, sino que pretender llevar a cabo una invasión para adueñarse del «petróleo» en el país.

«Nuestro llamado, nuestra insistencia es que todos luchemos para que el Caribe siga como la zona de paz que merecemos los habitantes de esta región», dijo durante el encuentro de juristas en defensa del derecho internacional que se lleva a cabo entre el 13 y 14 de noviembre.

«Ese despliegue militar usa el narcotráfico, que no combaten en sus raíces, para agredir a Venezuela», añadió Rodríguez ante los invitados internacionales.

En este sentido, Rodríguez destacó los esfuerzos realizados por el gobierno de Nicolás Maduro para combatir el narcotráfico. El parlamentario precisó que en lo que va de 2025 han incautado más de 70 toneladas de estupefacientes.

Para finalizar, insistió que un conflicto bélico en la región no solo afectaría a Venezuela, sino a todos los países de la zona, incluyendo al propio Estados Unidos.

«Es una profunda irresponsabilidad que un continente como el nuestro que por décadas nos hemos mantenido en paz, ahora estamos amenazados de manera unilateral por parte del ejército de los Estados Unidos», concluyó.