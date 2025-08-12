VIDEO: Maduro dijo que EEUU financió «terrorismo» tras las elecciones presidenciales

Nicolás Maduro acusó este lunes a Estados Unidos de financiar supuestos «actos terroristas» tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) le adjudicó la victoria.

Maduro arremetió en contra de Estados Unidos durante su programa semanal. Según el líder chavista, «cada evento electoral (del país) fue sometido a pruebas terroristas» y los comicios presidenciales no fue la excepción.

«El 28 de julio fue la mayor prueba antiterrorista que vivimos. Antes, durante y después. En el antes y el durante, salimos adelante. Y en el después, el lunes 29 y martes 30 (de julio) se desató los comanditos fascistas, que ahora tratan de blanquear», acotó.

Posteriormente, Estados Unidos, mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) habría financiado organizaciones no gubernamentales (ONG) para «blanquear» a los cientos de personas que fueron detenidas.

ARREMETE CONTRA LAS ONG

Tras criticar a Estados Unidos, Maduro aseguró que varias ONG buscaron «lavarle la cara a los terroristas». En tal sentido, acusó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Estados de dar órdenes a estas organizaciones.

«Tienen ONG de derecha, de centro y de izquierda. Su objetivo es lavarle la cara a los terroristas y violentos que quemaron y mataron a cuanta gente y cuánta destrucción aquel 29 y 30 de julio», acotó Maduro.

🇻🇪 #ÚltimaHora 🇻🇪 🔴 Maduro dijo que posee pruebas de que EEUU financió los actos terroristas que se desarrollaron en Caracas posterior a las elecciones presidenciales del 28Jul del 2024. 🎥 VTV #Venezuela pic.twitter.com/I0711Qg3tE — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) August 11, 2025

Maduro criticó que haya activistas que «se hacen vender como izquierdistas y chavistas», pero tienen otras agendas. «Reciben órdenes directas para blanquear a los terroristas desde supuestas ONG de izquierda», agregó.

Tras arremeter con las ONG, Maduro sostuvo que Estados Unidos «es el gran enemigo» de la cooperación entre Venezuela y Colombia. «Más allá del imperio, la gente de la frontera aplaude estos planes de reunión y acercamiento», apuntó.