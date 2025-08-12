Venezuela

VIDEO: Maduro dijo que EEUU financió «terrorismo» tras las elecciones presidenciales

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro acusó este lunes a Estados Unidos de financiar supuestos «actos terroristas» tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) le adjudicó la victoria.

Tabla de Contenido

Maduro arremetió en contra de Estados Unidos durante su programa semanal. Según el líder chavista, «cada evento electoral (del país) fue sometido a pruebas terroristas» y los comicios presidenciales no fue la excepción.

Leer Más

polvo
Polvo del Sahara cubrirá los cielos del país hasta el fin de semana: las recomendaciones que debes tomar en cuenta
Bombona de gas explotó en plena pizzería en El Valle, dos personas resultaron heridas
Atención adultos mayores: IVSS comenzó a pagar la pensión correspondiente a septiembre

«El 28 de julio fue la mayor prueba antiterrorista que vivimos. Antes, durante y después. En el antes y el durante, salimos adelante. Y en el después, el lunes 29 y martes 30 (de julio) se desató los comanditos fascistas, que ahora tratan de blanquear», acotó.

Posteriormente, Estados Unidos, mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) habría financiado organizaciones no gubernamentales (ONG) para «blanquear» a los cientos de personas que fueron detenidas.

ARREMETE CONTRA LAS ONG

Tras criticar a Estados Unidos, Maduro aseguró que varias ONG buscaron «lavarle la cara a los terroristas». En tal sentido, acusó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Estados de dar órdenes a estas organizaciones.

«Tienen ONG de derecha, de centro y de izquierda. Su objetivo es lavarle la cara a los terroristas y violentos que quemaron y mataron a cuanta gente y cuánta destrucción aquel 29 y 30 de julio», acotó Maduro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PRESENTARON A LA ACTIVISTA MARTHA GRAJALES ANTE LOS TRIBUNALES, ESTOS SON LOS TRES DELITOS QUE LE IMPUTARON

&nb

destacasp;

Maduro criticó que haya activistas que «se hacen vender como izquierdistas y chavistas», pero tienen otras agendas. «Reciben órdenes directas para blanquear a los terroristas desde supuestas ONG de izquierda», agregó.

Tras arremeter con las ONG, Maduro sostuvo que Estados Unidos «es el gran enemigo» de la cooperación entre Venezuela y Colombia. «Más allá del imperio, la gente de la frontera aplaude estos planes de reunión y acercamiento», apuntó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El invierno 2025-2026 promete ser uno de los más intensos en años para EEUU, según el pronóstico del Farmers’ Almanac, que advirtió sobre temperaturas extremadamente bajas y tormentas de nieve recurrentes en gran parte del territorio estadounidense.  
Duro pronóstico para la próxima temporada invernal en EEUU, desde frío extremo a nevadas constantes
EEUU
El vecindario de South Austin, en el West Side de Chicago (EEUU), se convirtió en escenario de una tragedia que estremeció a la comunidad, cuando un tiroteo masivo ocurrido cerca durante una reunión al aire libre dejó como saldo una joven de 22 años muerta y cinco personas heridas.  
«Baño de sangre» en Chicago tras tiroteo al aire libre que dejó al menos un muerto y varios heridos
EEUU
Un hombre terminó detenido después de estrellar su carro contra la puerta de la mansión de la actriz Jennifer Aniston en Bel-Air, Los Ángeles (EEUU).  
Sorpresivas declaraciones de Jennifer Aniston sobre ‘el triángulo amoroso’ con Brad Pitt: «Me golpearon como a una piñata»
Caraota Show