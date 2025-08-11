Presentaron a la activista Martha Grajales ante los tribunales, estos son los tres delitos que le imputaron

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fue imputada la activista Martha Lía Grajales, integrante de la organización Surgentes y defensora de derechos humanos, quien fue detenida el viernes en Caracas.

«El Ministerio Público informa que fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales. Esto en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República», indicó.

Destacó que a Grajales se le dictó privativa de libertad por el tribunal de la causa por «los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación».

«El Ministerio Público como garante de la justicia y los derechos humanos velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso que consagra la Constitución», dijo.

LA DETENCIÓN DE MARTHA GRAJALES

Martha Grajales fue detenida en la tarde de este viernes en las inmediaciones de Centro Plaza, en Caracas. Habría sido interceptada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una alcabala.

«La detención ocurrió tras su participación en una concentración pacífica en apoyo a las madres de presos políticos agredidas por grupos violentos el pasado martes frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Aparentemente, los funcionarios obligaron a Grajales a abordar una camioneta gris sin placa. Desde entonces, se desconoce el paradero de la activista.

Incluso su esposo Antonio González denunció este domingo que, tras visitar cinco centros de reclusión, continúa sin información concerniente a su paradero.

González indicó que recorrió cinco centros pertenecientes a la División de Investigaciones Penales (DIP-PNB) este 10 de agosto. En ese sentido, precisó que desde el día de su desaparición, han acudido a muchos más calabozos, pero sin ningún resultado.

Recordó que, junto al abogado de Provea, Marino Alvarado, presentó una acción de hábeas corpus en favor de Grajales. Sin embargo, los tribunales penales de Caracas se negaron a aceptar el recurso.

«La situación de Martha Lía sigue siendo de desaparición. Hacemos un llamado a las autoridades a que informen sobre el paradero de Martha Lía Grajales. Que le permitan comunicarse con sus familiares, que le permitan nombrar un abogado de confianza», añadió.