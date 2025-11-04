Venezuela

VIDEO: Maduro dice que tiene «comunicación diaria y permanente» con Rusia

Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro aseguró este lunes que tiene «comunicación diaria y permanente» con el gobierno de Rusia, en medio de la escalada con Estados Unidos por el despliegue militar en las aguas del mar Caribe.

Maduró destacó las relaciones con Rusia durante su programa semanal. Luego de que Moscú confirmó contactos con Caracas por «varias obligaciones contractuales», el líder del oficialismo detalló la cooperación entre ambos países.

La «verdad» detrás del video de Lacava lanzándose al público en Tinaquillo que causó revuelo
Los dardos de Maduro al Alto Comisionado de DDHH de la ONU por caso de la niña Maikelys: «Es triste ver su silencio»
Pica y se extiende: Aranceles de emergencia y revocamiento de visas entre las medidas anunciadas por Trump contra Colombia

«Nosotros tenemos comunicación diaria y permanente con el gobierno de Rusia para todos los temas. Tenemos muchos temas en desarrollo como la cooperación militar (…) Es natural, tenemos 25 años de cooperación», explicó.

De igual forma, Maduro sostuvo que las relaciones con Rusia consisten en «una cooperación tranquila, serena y muy provechosa». «Eso va a continuar. La coyuntura de amenaza contra Venezuela la vuelve noticia», sentenció.

MADURO HABLA DE TRINIDAD

Como hizo la semana pasada, Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a quien calificó de «guerrerista» e «irresponsable» por los ejercicios militares de Estados Unidos cerca de costas venezolanas.

«Está empeñada en destruir los lazos históricos de hermandad, cooperación y paz entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Ha hecho un gran daño porque ella responde más a los intereses de la ultraderecha estadounidense que a los de su pueblo», agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «EL QUE NO ESTÉ DE ACUERDO PUEDE ACUDIR AL TSJ»: LA ADVERTENCIA DE CABELLO SOBRE LA NACIONALIDAD A QUIENES «INVOCAN INVASIONES»

Maduro concluyó que los venezolanos están en contra de un hipotético ataque estadounidense. «Le dicen no a la guerra, no a la amenaza, sí a la paz. Ya basta. Celebro que el pueblo esté activado y movilizado», añadió.

Las declaraciones de Maduro se dieron cuando Estados Unidos refuerza su despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que el operativo busca hacer frente al narcotráfico, el gobierno venezolano insiste en que el objetivo es un «cambio de régimen».

