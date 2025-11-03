«El que no esté de acuerdo puede acudir al TSJ»: La advertencia de Cabello sobre la nacionalidad a quienes «invocan invasiones»

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro puede seguir solicitando ante el Tribunal Supremo de Justicia que se le quite la nacionalidad venezolana a más ciudadanos.

«Quién viole el artículo 131 de la Constitución, invocando invasiones, invocando bombardeos, fuerzas extranjeras que vengan a meterse a nuestro territorio, el Estado venezolano asume la rectoría de la aplicación de la Constitución y las leyes y ha tomado algunas decisiones. El que no esté de acuerdo puede acudir al TSJ», dijo Cabello en rueda de prensa.

«El gobierno nacional acude al TSJ para que clarifique lo que está en la Constitución. El artículo 35 es para la discusión, porque cuando alguien invoca y se alista en un ejército extranjero para atacar a su propio país automáticamente está desistiendo de los intereses y valores de ese país para enrolarse en una fuerza extranjeras y los intereses y valores que están de primeros en esa lista es la nacionalidad», aseguró.

No obstante, se reservó los nombre de las posibles solicitudes que realizará el gobierno de Maduro ante el TSJ. «Ahora se quieren anotar un gentío a ver cómo facturan, pero eso no depende de ellos. El Saime va actuando de acuerdo a las solicitudes que hace el gobierno nacional».

RECHAZO A TRINIDAD Y TOBAGO

Por otra parte, Diosdado Cabello rechazó la «agresión» que está llevando a cabo Trinidad y Tobago en contra del gobierno de Maduro desde hace varias semanas.

«El gobierno de Trinidad tristemente para su pueblo han asumido una posición de ser un frente contra nuestro país. Hemos sido agredidos por Trinidad y Tobago por la señora que es primera ministra, que no le ha importado el tiempo de buenas relaciones. Todo eso tiene que ver con quién es chantajeable y quién no es», indicó.

«Lo que se ha constituido en una agresión contra Venezuela y se le va a revertir. El presidente ha ordenado la revisión inmediata de todos los acuerdos gasíferos. Ellos verán qué hacen con los venezolanos que están allá. Nosotros tenemos muchos trinitarios aquí y no les hacemos nada. Nosotros no maltratamos a la gente de Trinidad, son hermanos», concluyó.