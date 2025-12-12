Venezuela

VIDEO: Maduro dice que buque petrolero no fue incautado en costas venezolanas

Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro se pronunció este jueves sobre el barco petrolero que fue confiscado  por parte de las autoridades militares estadounidenses, que mantienen un despliegue en el mar Caribe y cerca de las costas venezolanas.

Maduro encabezó una actividad desde el sector Pinto Salinas, en la ciudad de Caracas. Durante su alocución, confirmó la incautación de un buque petrolero, pero aclaró que no ocurrió en las costas venezolanas.

«Fue casi más arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada, agarrando el (océano) Atlántico», apuntó Maduro, quien precisó que el buque llevaba 1,9 millones de barriles de crudo.

«Ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del caribe a una nave mercantil comercial, civil, privada y de paz que fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico», acotó Maduro.

MADURO DIO «INSTRUCCIONES»

El líder del oficialista aseguró que los tripulantes del petrolero se encuentran «desaparecidos». «Los secuestraron, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era: la era de la piratería naval criminal en el Caribe» acotó Maduro.

«Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe», acotó Maduro. En ese sentido, aseguró que llevarán el caso a «todas las instancias para que se hagan las debidas acciones legales y diplomáticas».

Maduro subrayó que ya ha «dado unas instrucciones» a su gabinete para atender la situación. Así pues, espera que «se tomen las medidas (…) para que Venezuela pueda garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo».

Las declaraciones de Maduro se dieron apenas un día después de la incautación de este petrolero. A pesar de que la operación fue confirmada por Trump, no hay detalles sobre la propiedad o destino de la embarcación.

