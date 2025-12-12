¿Tienes «gripe» durante diciembre? Esta es la razón, según un especialista en neumonología

Venezolanos han alertado de la circulación de una «gripe» durante los últimos días. Ante este escenario, el médico Betulio Chacín Almarza, especialista en neumología y tisiología, dio detalles sobre el estado sanitario del país.

Es habitual que durante diciembre, un mes con bajas temperaturas, se intensifiquen los síntomas de la gripe. Chacín explicó que hay varios virus circulando entre nuestros entornos, especialmente en estas fechas.

«Gripe es un término genérico que implica síntomas como malestar general, fiebre, obstrucción nasal, rinorrea, moquito en la nariz y en algunos tos con flema», expuso Chacín en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

Chacín recordó que no se trata de un caso aislado, sino que estos síntomas son causados por una serie de virus que hay que tomar en cuenta. «Ahorita tenemos circulando una gran cantidad al mismo tiempo», apuntó.

El especialista precisó que en Venezuela hay dos tipos de influencia, a lo que se suma la COVID-19, que sigue circulando entre la humanidad, según Chacín. Además, está presente el virus sincitial respiratorio, adenovirus y los virus del resfriado común.

CONSEJOS DE CHACÍN

A pesar de esta advertencia, el médico hizo un llamado de calma a la ciudadanía. Chacín precisó que el tratamiento, en un principio, es sintomático, aunque recomienda acudir con un médico si el malestar se mantiene más de dos o tres días.

«El paciente tarda en acudir a consulta o comienza antibiótico porque le duele la garganta y no siempre un dolor de garganta implica un antibiótico», detalló Chacín, quien pidió no tomar estos medicamentos de forma indiscriminada.

Igualmente, Chacín sostuvo que la ciudadanía debe cortar la cadena de transmisión. Sin embargo, lamentó que la «gente no se está protegiendo» y acude a lugares masivos con síntomas de algún virus.