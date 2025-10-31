VIDEO: Maduro anunció lanzamiento del nuevo mini satélite construido por científicos venezolanos

Venezuela

Nicolás Maduro anunció este jueves la «aceleración, activación y lanzamiento» de un nuevo satélite de comunicaciones, aunque no dio detalles de cuándo la nave estará en órbita y entrará en operaciones.

Maduro informó de este proyecto desde el Teatro Teresa Carreño, en el 1er. Congreso Internacional Espacial. El nuevo satélite, llamado Gran Cacique Guaicaipuro, fue desarrollado con el apoyo de China.

«Tarea que hay que insistir y cumplir a prontitud», agregó Maduro, en el marco del 18.° aniversario de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE).

De igual forma, señaló que una nueva meta es la construcción de un mini satélite construido por científicos venezolanos. El proyecto estará en manos del ABAE, el Consejo Científico Militar y la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación.

«Aprobados todos los esfuerzos para ir a la búsqueda del primer mini satélite venezolano, es una idea maravillosa. Y del mini, más adelante pasaremos al maxi», acotó Maduro, quien agradeció el apoyo recibido por China, Rusia, Brasil, Turquía y Francia.

MADURO HABLA DE CUBA

Por otra parte, Maduro manifestó su apoyo a Cuba y Jamaica, afectadas por el paso del huracán Melissa, que dejó más de 50 fallecidos en el Caribe. Además, informó del envío de ayuda humanitaria a estos territorios.

«Nosotros tenemos que imponer en nuestra vida la solidaridad en lo individual como en lo colectivo. Hace una hora llegó a Jamaica y a Santiago de Cuba la ayuda humanitaria de Venezuela», acotó Maduro.

También celebró que Estados Unidos ofreciera ayuda humanitaria a Cuba. Sin embargo, sostuvo que «la mejor ayuda es que levanten todo el bloqueo económico y las medidas de persecución económica» a la isla.

