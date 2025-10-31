Venezuela

Denuncian «desaparición» del periodista Joan Camargo: «Hombres vestidos de negro se lo llevaron»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Archivo

Un grupo de sujetos no identificados habrían retenido en la mañana de este jueves al periodista de sucesos Joan Camargo en Caracas, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Contents

El Sindicato precisó que los hechos se dieron poco después de las 8 de la mañana en el sector de Cotiza, en el municipio Libertador de Caracas. Los sujetos habrían interceptado a Camargo luego de salir de su casa.

Leer Más

Dólar paralelo volvió a bajar la mañana de este 6Dic: Así se cotizó
Nuevas autoridades de la UCV asumieron sus cargos
Dólar oficial sigue subiendo: Pasó los Bs. 106 este 26Jun

«El reportero salió de su casa, en Cotiza, a las 8:05 am a bordo de su moto cuando fue interceptado por otra moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir en el auto», apuntó el SNTP.

NO HAY INFORMACIÓN SOBRE CAMARGO

Luego de que el periodista fue interceptado, no hay información sobre su estado. «Hasta este momento se desconoce el paradero de Camargo, cuya última conexión en WhatsApp fue a las 8:12 am», concluyó el SNTP.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre lo ocurrido con Camargo. Se desconoce si fue detenido por las fuerzas de seguridad del Estado o dónde se encuentra en la noche de este jueves.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS RATTI AGREGÓ ESTOS NUEVOS NOMBRES A SU LISTA PARA QUE EL TSJ LES QUITE LA NACIONALIDAD

Por otra parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) advirtió que Camargo habría sido detenido y exigió su liberación inmediata. «Alto a la persecución contra la prensa», agregó.

Camargo es reconocido por su trabajo en el periodismo de sucesos y formó parte de Caraota Digital. Cuenta con casi dos millones de seguidores en TikTok, mientras que tiene más de 140.000 en Instagram.

Hasta la fecha, habría 22 periodistas detenidos en Venezuela, de acuerdo al CNP seccional Caracas. Mientras tanto, según el Foro Penal, hay 875 presos políticos, de los que 61 se mantienen en paradero desconocido y 83 son extranjeros.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO: Maduro anunció lanzamiento del nuevo mini satélite construido por científicos venezolanos
Venezuela
Histórico cierre de gobierno cumplirá un mes: El 3 de noviembre sería una fecha clave en el Senado de EEUU
EEUU
Durante cuatro días, el destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos permaneció anclado en Puerto España, en Trinidad y Tobago, a escasos 10 kilómetros de la costa venezolana, pero zarpó este jueves, 30 de octubre, alejándose de la zona.  
EEUU retiró uno de sus destructores de las costas de Trinidad y Tobago: estaban a 10 kilómetros de Venezuela
EEUU