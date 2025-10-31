Denuncian «desaparición» del periodista Joan Camargo: «Hombres vestidos de negro se lo llevaron»

Un grupo de sujetos no identificados habrían retenido en la mañana de este jueves al periodista de sucesos Joan Camargo en Caracas, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El Sindicato precisó que los hechos se dieron poco después de las 8 de la mañana en el sector de Cotiza, en el municipio Libertador de Caracas. Los sujetos habrían interceptado a Camargo luego de salir de su casa.

«El reportero salió de su casa, en Cotiza, a las 8:05 am a bordo de su moto cuando fue interceptado por otra moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir en el auto», apuntó el SNTP.

NO HAY INFORMACIÓN SOBRE CAMARGO

Luego de que el periodista fue interceptado, no hay información sobre su estado. «Hasta este momento se desconoce el paradero de Camargo, cuya última conexión en WhatsApp fue a las 8:12 am», concluyó el SNTP.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre lo ocurrido con Camargo. Se desconoce si fue detenido por las fuerzas de seguridad del Estado o dónde se encuentra en la noche de este jueves.

Por otra parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) advirtió que Camargo habría sido detenido y exigió su liberación inmediata. «Alto a la persecución contra la prensa», agregó.

Camargo es reconocido por su trabajo en el periodismo de sucesos y formó parte de Caraota Digital. Cuenta con casi dos millones de seguidores en TikTok, mientras que tiene más de 140.000 en Instagram.

Hasta la fecha, habría 22 periodistas detenidos en Venezuela, de acuerdo al CNP seccional Caracas. Mientras tanto, según el Foro Penal, hay 875 presos políticos, de los que 61 se mantienen en paradero desconocido y 83 son extranjeros.