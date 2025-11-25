VIDEO | «Los derrotamos en la guerra psicológica y económica», asegura Maduro

Nicolás Maduro aseguró este lunes que Venezuela derrotó la «guerra económica y psicológica», mientras que Estados Unidos refuerza el despliegue militar en el mar Caribe y cerca de las costas venezolanas.

Maduro destacó el desarrollo del país durante su programa semanal, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). En tal sentido, sostuvo que es crucial potencias todas las áreas de la economía nacional.

«¿Hasta cuándo van a conspirar? A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica. Los derrotamos en la guerra psicológica y guerra económica. Venezuela va es para adelante», expuso Maduro.

El líder del oficialismo aseguró que el Estado venezolano debe ser «rector con políticas públicas» y «leyes claras» en materia económica. «Que lleve en armonía todos los motores del desarrollo real», añadió.

«No es excluyente, al contrario, es necesario que se desarrollen todas las formas de trabajo económico y se desarrollen y se expandan todas las fuerzas productivas y económicas de la sociedad. Eso es lo que hemos hecho y debe suceder», agregó.

MADURO DESTACA APOYO A VENEZUELA

Al igual que en otras ocasiones, Maduro destacó el apoyo de varios movimientos sociales a nivel internacional. «Hagan lo que hagan, como lo hagan, no van a poder con Venezuela. ¡Somos invencibles!», aseguró.

«Es impresionante cómo se están levantando movimientos de solidaridad en todas partes de apoyo al esfuerzo victorioso del pueblo indestructible de Venezuela frente a estas asechanzas, guerras psicológicas, políticas y diplomáticas», acotó Maduro.

Las declaraciones se dieron unos días después de que el portaaviones Gerald Ford se unió al despliegue estadounidense. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».