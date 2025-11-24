Luis Peche exige claridad a Petro tras seis semanas del atentado: «No hay nada»

El activista venezolano de Amnistía Internacional (AI) Luis Alejandro Peche, exigió claridad al Gobierno de Gustavo Petro, este lunes 24 de noviembre.

Al cumplirse seis semanas del atentado que sufrió en Bogotá, junto a su compañero Yendry Velásquez, donde recibieron catorce disparos.

Peche se mantiene refugiado en Colombia tras denunciar persecución política en Venezuela.

«Hoy se cumplen seis semanas del atentado sufrido en Bogotá y seguimos sin conocer mayores avances del caso. No hay responsables materiales capturados, no hay responsables intelectuales identificados», afirmó Peche en X.

El ataque ocurrió el pasado 13 de octubre en el norte Bogotá. Ambos activistas resultaron heridos.

Yendri Velásquez, es un defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de protección internacional. Tras el ataque armado, debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

Peche insistió en que «la impunidad solo deja a cientos de activistas venezolanos con temor de ser potencialmente las próximas víctimas de la represión transnacional».

«Hoy, afortunadamente, nosotros lo estamos contando. Los próximos quizás no puedan hacerlo», añadió.

AMNISTÍA INTERNACIONAL CONFIRMA VULNERABILIDAD

La semana pasada, la directora adjunta de Amnistía Internacional para Venezuela, Nastassja Rojas, explicó en una entrevista con EFE en Bogotá que este atentado «confirmó la vulnerabilidad extrema de quienes huyen y no encuentran protección adecuada al cruzar la frontera».

«Lo que más nos preocupa es que en el último año esas expresiones de xenofobia y discriminación también están viniendo desde los gobiernos», criticó Rojas.

Al mismo tiempo subrayó el aumento de la persecución a activistas, sindicalistas y periodistas venezolanos, especialmente desde las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024.

Este ataque en Bogotá generó un fuerte revuelo mediático en Colombia, el mayor receptor del mundo de migrantes venezolanos, con 2,8 millones.