VIDEO: Lo que respondió Dinorah Figuera sobre el repost de Marco Rubio a la AN 2015

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, se pronunció este martes sobre el «acompañamiento» de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a la nueva «hoja de ruta» con el Parlamento en Venezuela.

La AN 2015, encabezada por Figuera, informó esta mañana de «agenda de trabajo conjunta» con el Parlamento actual, dominado por el oficialismo. Poco después, Rubio hizo un repost del comunicado y compartió el texto.

Figuera concedió una entrevista al periodista Luis Olavarrieta y fue consultada sobre la postura de Rubio respecto a estas conversaciones. Según la opositora, es una evidencia del acompañamiento de la Casa Blanca a la solución de la crisis venezolana.

«Para mí es un espaldarazo, un acompañamiento y un voto de confianza a este proceso. Para los venezolanos constituye una esperanza», dijo Figuera. «Siento orgullo de ese voto de confianza», acotó.

REUNIONES DE FIGUERA

La opositora, quien lleva varios años exiliada en España, confirmó que, junto a su equipo, ha tenido reuniones con Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

«Nosotros hemos tenido reuniones con Michael Kozak, que son representantes no solo del Departamento de Estado, sino de la Casa Blanca, sobre la base del acompañamiento de Marco Rubio», apuntó Figuera.

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La opositora sostuvo que está orgullosa del trabajo que «vamos a reivindicar». En ese sentido, pidió «esperanza de poder tener una visión democrática de país en los términos que vayamos en una ruta hacia la anhelada democracia que necesita Venezuela».

Figuera señaló que durante estas mesas de trabajo se abordarán las leyes electorales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las garantías democráticas. «Que signifique un proceso de apertura hacia una etapa de transición», apuntó.