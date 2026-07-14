María Corina y Edmundo González piden «discutir hoja de ruta anunciada por AN 2015»

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y Edmundo González convocaron este martes una reunión para «discutir hoja de ruta anunciada» por la Asamblea Nacional electa en 2015, que incluye mesas de trabajo con el Parlamento vigente.

Los opositores publicaron una nota de prensa en la cuenta Vocería Oficial. Horas después de que se anunciaran estas mesas de trabajo entre ambos parlamentos, instaron a tener una reunión con sus aliados debatir los temas que se abordarán en estas conversaciones.

«Convocaron a un encuentro con los partidos políticos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y demás organizaciones que suscribieron el Manifiesto de Panamá, para conocer el alcance de la ‘agenda de trabajo conjunta’», indica el comunicado.

De acuerdo a esta información, la reunión se llevará a cabo este miércoles, 15 de julio. «Buscará reunir información sobre este acuerdo publicado en redes sociales y definir una posición pública al respecto», apuntó.

REUNIÓN PARA UN ACUERDO

Hace unos meses, la PUD publicó el Manifiesto de Panamá, que abría la puerta a un diálogo en el gobierno de Delcy Rodríguez. También estableció que «estas negociaciones serán lideradas» por Machado, producto de «rol de conductora del proceso democrático».

Ante las inminentes conversaciones entre la AN 2015 y el Parlamento actual, presidido por Jorge Rodríguez y controlado por el oficialismo, Machado y Edmundo González pidieron que cualquier reunión debe enfocarse en la voluntad de la ciudadanía.

«Los líderes políticos ratificaron que el centro de cualquier acuerdo y decisión debe ser la urgencia de la gente, y que abogarán por el respeto del mandato popular de los venezolanos», concluyeron.

María Corina (@MariaCorinaYA) y Edmundo González (@EdmundoGU) convocan a partidos y aliados a discutir hoja de ruta anunciada por AN 2015 (Caracas. 14/07/2026) La líder venezolana María Corina Machado y el presidente electo, Edmundo González Urrutia, convocaron a un encuentro… — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) July 14, 2026



Dinorah Figuera, presidenta de la AN 2015, afirmó este martes que la «hoja de trabajo» debe incluir temas como las leyes electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las garantías democráticas. «Que signifique un proceso de apertura hacia una etapa de transición», apuntó.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que las mesas de trabajo se harán a «los efectos del fortalecimiento de la democracia». «Solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz», añadió.