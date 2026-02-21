VIDEO: Lo que dijo Jorge Rodríguez sobre las liberaciones de presos políticos recluidos en El Helicoide y Zona 7

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que en las próximas horas deberían salir en libertad todos los presos políticos que se beneficiarán de la Ley de Amnistía, que estén recluidos en El Helicoide y Zona 7 en Boleíta.

Así lo dio a conocer, durante una ronda de preguntas que contestó a los medios de comunicación tras realizar una consulta pública por el proyecto de la Ley de la Cruz Roja Venezolana, el cual se aprobó en primera discusión el pasado 3 de febrero.

«Está ocurriendo y de hecho es de la Zona 7 y El Helicoide son los primeros casos que se están atendiendo», dijo el parlamentario cuando lo consultaron sobre el proceso de liberaciones en esos centros de reclusión caraqueños.

«El otro día 17 personas salieron de la Zona 7 y las que queden (personas detenidas) en El Helicoide y en Zona 7 en las próximas horas deberá hacerse. Tú sabes que hay un procedimiento de procesos judiciales, el juez tiene que establecer algunas medidas, pero es expedito», agregó al respecto.

Asimismo, aseguró que tras la reciente aprobación de la Ley, el Gobierno atiende 1.557 solicitudes para la liberación de privados de libertad, las cuales se procesan de manera inmediata y permanente.

SE ESTÁN CONSIDERANDO «MUCHAS OTRAS PERSONAS» PARA RECIBIR EL BENEFICIO

Por otra parte, Rodríguez señaló que «muchas» de las personas excluidas de la Ley de Amnistía se considerarán para recibir «medidas de gracia» o indultos por parte del Ejecutivo.

«Muchas otras personas están siendo consideradas, no en el ámbito que contempla la Ley de Amnistía, porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo nacional», advirtió el diputado.

Consultado sobre las exclusiones que presenta la ley, Rodríguez señaló que tras su promulgación «se abre un espacio» para que instancias como el Programa de convivencia y paz -instalado en enero- o la comisión para la revolución judicial atiendan y recomienden medidas «para personas que no estén contempladas» en la amnistía.

En este sentido, mencionó como ejemplo el caso del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, liberado tras la aprobación de la ley, pese a que, aseguró el presidente del Parlamento, no le correspondía la amnistía.

«Él está entre las personas que debieron excluirse, porque convocó acciones violentas contra Venezuela, pero se decidió que se le diera una medida, que espero que él sepa apreciar bien, y en este momento goza de libertad plena», precisó Rodríguez.

MÁS DE 11.000 PERSONAS PODRÍAN BENEFICIARSE DE LA AMNISTÍA

Por último, Rodríguez advirtió que hasta 11.000 personas que poseen medidas cautelares, podrían beneficiarse de la amnistía, según lo planteado en la legislación sancionada y promulgada este jueves 19 de febrero.

«Estamos atendiendo la solicitud de más de 11.000 personas, que se encontraban con régimen sustitutivo de libertad y esas 11.000 personas las atenderá el comité de seguimiento de la Ley de Amnistía», sentenció.