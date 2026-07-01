VIDEO: La desgarradora historia de Lucas Gámez, el niño argentino que buscan entre los escombros tras los terremotos

A una semana desde que colapsó un edificio de Caraballeda, en La Guaira, se mantiene la intensa búsqueda para ubicar entre los escombros Lucas Gámez, un niño argentino de ocho años, quien tiene a sus padres, Marco Gámez y Blancalida Martínez, en el sitio con la esperanza de hallarlo con vida.

Durante una entrevista concedida al medio argentino C5N, el padre confirmó que no se han movido del terreno mientras rescatistas y voluntarios continúan la búsqueda entre los escombros del edificio Miramar.

«Ahorita en este instante están terminando de abrir un agujero. Es complicado porque cada placa tenía un grosor importante. Estamos hablando que deben bajar varios pisos y no hacerlo brusco. Estamos esperanzados de que Luquita esté ahí esperándonos», dijo el hombre.

«Te pasan muchas cosas por la cabeza, desde lo peor hasta aprender a cómo vivir con eso después. Yo no podría volver a Buenos Aires en mi vida si pasa un escenario que no quiero ni nombrar, porque me trae muchos recuerdos», confesó el padre.

Además, dijo que su hijo se desempeñaba como arquero y «me llevaba la contraria, porque es hincha de River y a mí me gusta Boca. Es muy fanático del Dibu y de Messi, por supuesto». También recordó que su hijo es «muy familiero y religioso».

Relató que la familia había regresado a Venezuela en enero de este año, tras vivir en Argentina, país donde nació Lucas y pasó sus primeros años.

Señaló, que los compromisos laborales de él lo obligaban a viajar constantemente, por lo que los reencuentros con su hijo eran de los momentos más esperados para la familia.

El día del terremoto, aprovechando el feriado, se trasladaron a la costa. Blancalida fue a la playa mientras Lucas prefirió quedarse en el edificio Miramar, en casa de su tía Mila.

Relató, que minutos después de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, la madre regresó al sector y encontró la estructura completamente derrumbada.

El primer indicio sobre la ubicación del niño llegó de un sobreviviente. Este relató que su sobrino había compartido con Lucas al salir del ascensor segundos antes del colapso.

Con ese dato, los equipos concentraron la búsqueda en la zona de las escaleras, asumiendo que el pequeño habría corrido hacia allí junto a sus tíos.

Tras días de remoción en esa área, el hallazgo de un cuerpo —que no correspondía a Lucas— llevó a los rescatistas a formular una nueva hipótesis. Que el niño pudo haber caído en el sótano de las bombas de agua. Un espacio donde, según explican sus padres, existiría la posibilidad de que hubiera aire y, por tanto, de que estuviera con vida.

La familia se aferra también a que, hasta hace pocos días, se registraron golpes y ruidos mecánicos como señales de vida provenientes del área.

#AHORA | Terremotos en Venezuela: habla el padre de Lucas Gámez, el niño argentino que buscan desesperadamente 📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/8REZrEetRi — C5N (@C5N) July 1, 2026

AYUDA INTERNACIONAL

Al Miramar llegaron además delegaciones internacionales. Entre ellas, un equipo de rescatistas de El Salvador que se ha comprometido a permanecer en el sitio hasta dar con el niño.

Pese a la ayuda recibida, los padres pidieron públicamente que el mismo nivel de atención y recursos llegue a otros edificios colapsados de La Guaira.

El respaldo de la comunidad ha sido determinante para sostener la búsqueda. El Colegio Los Arcos, donde Lucas es estudiante, organizó cadenas de oración. También movilizó camiones con alimentos, herramientas y maquinaria pesada hacia el lugar del desastre.

En tanto, el grupo USAR El Salvador «continúa desarrollando intensas labores para localizar a Lucas Gámez en el edificio Miramar, en la urbanización Palmar Este, ciudad de Caraballeda, estado de La Guaira». Así lo informó pasadas las 3:00 de la tarde este miércoles, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador.