VIDEO: Jubilados de Cantv protestaron en varias partes del país e hicieron este reclamo

Jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) protestaron el viernes en distintas partes del país para denunciar que perciben «salarios denigrantes» y que, no conforme con eso, la estatal les eliminó a 10.0000 de ellos un bono de cerca de 200 dólares, lo que representa una «violación sistemática de todos sus derechos laborales».

Los representantes de la Federación de Trabajadores, Jubilados y Pensionados de Telecomunicaciones de Venezuela (Fetrajuptel) afirmaron que dicha bonificación representaba la «columna vertebral del sustento mensual de nuestro sector pasivo».

🚨 Jubilados de CANTV protestaron este 19 de junio en distintas sedes del país para exigir la restitución del bono vital mensual. 🗣️ Ibys González, secretaria de correspondencia de los jubilados de CANTV en Carabobo, denunció en entrevista con Sandy Aveledo para POP 92.3 FM que… pic.twitter.com/JqeGMKNVna — freddyzur (@freddyzur) June 19, 2026

Los voceros de la organización sindical recordaron que el gobierno mantiene la «pensión básica congelada desde el año 2022 en la pírrica suma de 571 bolívares mensuales».

Fetrajuptel rechazó la decisión de Cantv de eliminar este complemento destinado al ingreso mínimo vital de los jubilados y sobrevivientes. La federación advirtió que la medida vulnera la Constitución nacional, norma que garantiza la progresividad de los derechos del trabajador. Además, calificó la acción como «un acto de despojo que condena a la miseria y al desamparo a miles de adultos mayores».

PROTESTAS DE LOS JUBILADOS

La suspensión del beneficio económico genera un escenario de extrema vulnerabilidad en la actualidad, perjudicando de forma directa a los adultos mayores. Por esa razón, cientos de jubilados salieron a las calles y protestaron frente a las sedes de Cantv en varias partes del país.

«Cuando me entero de que el dinero no ha caído en el banco, para mí ha sido una angustia porque yo soy una persona con problemas crónicos: del corazón, problemas con un riñón y diabetes. Tengo cinco días sin poder comprar mis medicamentos porque no tengo el dinero. No me parece justo tanto para con los sobrevivientes como con los jubilados», declaró una jubilada Televen.

Los manifestantes expresaron su preocupación por el desmantelamiento que sufren los servicios de previsión social y los planes de cobertura médica. Estos beneficios les correspondían de forma legal tras acumular años de servicio ininterrumpido dentro de la administración pública venezolana.

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Jubilados de Cantv en el estado Zulia denunciaron la eliminación del seguro de salud y advirtieron sobre el impacto de la medida en su atención médica. Aseguran que la situación ha afectado gravemente a extrabajadores de la empresa. – Sala de… pic.twitter.com/Ff5I7iNXZB — Reporte Ya (@ReporteYa) June 19, 2026

Los jubilados afirmaron que la directiva de Cantv ha dejado de honrar los compromisos contractuales asumidos previamente con el sector pasivo. Los afectados exigen el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados en los contratos colectivos vigentes.

«Hemos estado luchando muchos años para que nos respeten nuestra convención colectiva en base a los beneficios de salud, y no nos respetan. Ahora, por si fuera poco, nos han dejado en la calle muriéndonos, enfermos, también nos han quitado un beneficio que se ha consolidado como regular y permanente», expresó otra de las trabajadoras retiradas.

Finalmente, insistieron en que mantendrán e intensificarán las acciones de presión en las calles de la capital durante los próximos días.