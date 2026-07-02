VIDEO IMPACTANTE: La grieta que quedó en la carretera hacia Tucacas tras terremotos, podría superar los seis metros de profundidad

Una enorme grieta apareció en la carretera hacia Tucacas, en el estado Falcón, como consecuencia de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Las imágenes de la grieta fueron difundidas en redes sociales por el periodista Sandino Yaguare.

De acuerdo con el comunicador, los movimientos telúricos afectaron gravemente la infraestructura vial de la zona. Las imágenes muestran una extensa fractura que atraviesa parte del tramo conocido popularmente como «el camino a la felicidad», una vía caracterizada por sus numerosas palmeras y muy frecuentada por turistas.

Según explicó Yaguare en el material audiovisual, las autoridades habrían habilitado una vía alterna mientras se ejecutan los trabajos de recuperación del tramo dañado, con el propósito de mantener la circulación hacia Tucacas y otros sectores cercanos.

Durante el recorrido, el periodista introdujo una rama de más de dos metros de longitud en una de las grietas sin lograr tocar el fondo.

Asimismo, indicó que trabajadores presentes en el lugar le manifestaron que la profundidad de la fractura podría alcanzar hasta seis metros de profundidad y extenderse por aproximadamente 100 metros, aunque estas cifras no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades competentes.

Yaguare señaló que las labores de reparación de la vía podrían prolongarse por cerca de dos meses, dependiendo de la complejidad de los trabajos y de las evaluaciones técnicas que se realicen en la zona afectada.

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que insistirán «en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias. «Se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.