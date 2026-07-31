VIDEO: Hallaron dos cuerpos de víctimas de los terremotos en la OPPE-26 de Caraballeda, estaban en la torre A

Dos cuerpos de víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio fueron hallados este jueves entre los escombros de la torre A de la OPPE-26, en Caraballeda, sector Caribe del estado La Guaira; la entidad más devastada por la tragedia.

De acuerdo con el reporte del periodista Joan Camargo desde el lugar de los hechos, el primero, el cadáver de una mujer, ya fue trasladado a una unidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El segundo lo localizaron minutos después. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar su sexo debido al avanzado estado de descomposición. Equipos en el lugar realizaron maniobras para completar su extracción. Todo, mientras el comunicador hacía el reporte exactamente a las 7:00 de la noche de este jueves.

El hallazgo se produce tras varios días de trabajo con maquinaria pesada. De hecho, se señaló, que se logró retirar una parte considerable de los escombros que cubrían la zona.

La remoción combina maquinaria con trabajo manual, ya que obreros de Obras Públicas, personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, voluntarios y equipos de Protección Civil avanzan de forma simultánea en la búsqueda de los cuerpos que todavía permanecen bajo los escombros desde el día de los terremotos.

En el mismo lugar, representantes de la Iglesia se acercaron para oficiar una misa en las próximas horas. Esto para brindar acompañamiento a las labores de rescate y familias de las víctimas.

Cabe destacar, que las siglas OPPPE, se refieren a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, un ente creado en 2010 por el gobierno de Hugo Chávez para construir viviendas sociales.

#AHORA | El periodista Joan Camargo informó sobre el hallazgo de dos cuerpos en la torre A de la OPPE-26 del sector de Caraballeda en el estado La Guaira Video: @JoanCamargo_ pic.twitter.com/Lew0otOhap — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 30, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Estas víctimas se suman al balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace un mes en la zona norte de Venezuela. El mismo ascendió el pasado viernes a almenos 5.546, después de que las autoridades sumaran 148 fallecimientos respecto a su informe anterior, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

El número de heridos se mantuvo en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.

El también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas.

De momento, hay al menos 23.811 personas en 107 campamentos transitorios. Para el viernes, 476 más que el balance previo, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial. También se apuntó, que hasta la semana pasada, se contabilizó hasta 1.500 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Hace más de una semana, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.