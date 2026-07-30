VIDEO: Así fue la demolición controlada de la torre C de la OPPPE36 en La Guaira, resultó seriamente afectada por los terremotos

La torre C de la OPPPE36 del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, en Catia La Mar, estado La Guaira, fue demolida de forma controlada la tarde de este jueves, 30 de julio, como parte de las labores para atender los daños ocasionados por el doble terremoto del 24 de junio.

La implosión se ejecutó con explosivos pasadas las 4:00 de la tarde y, según los reportes de varios medios de comunicación en la zona, la estructura colapsó conforme a lo planificado.

De acuerdo con la periodista Maryorín Méndez, la activación de los explosivos ocurrió con retraso respecto a la hora inicialmente prevista.

Sin embargo, confirmó que tras la detonación, la torre C se derrumbó completamente y la zona quedó en las condiciones previstas por los equipos encargados de la operación, que buscan avanzar en la remoción de la estructura afectada por los sismos.

Indicó, que ahora resta esperar si la explosión afectó los niveles inferiores de la estructura. En el sitio, se presume permanece un grupo importante de cuerpos sin rescatar.

#AhoraVPItv | Así fue la demolición mediante explosión controlada del edificio Luisa Cáceres de Arismendi en el sector Urimare de Playa Grande en La Guaira este jueves #30Jun. La demolición se dio aun con personas entre los escombros. Familiares tendrán que aguardar por 24… pic.twitter.com/gzfKUiZlLY — VPItv (@VPITV) July 30, 2026

Recordó que los cuerpos por rescatar serían de algunos delegados de la Misión Milagro y del consejo comunal del sector. Los mismos se encontraban reunidos en un salón del lugar la tarde del 24 de junio, pasadas las 6:00 de la tarde, al momento de doble terremoto.

Hasta esta jornada, esos cuerpos no habían sido localizados, y se espera que la demolición facilite el acceso para continuar con las labores de rescate.

#30Jul | Así fue el momento en el que fueron activados los explosivos en la torre C de la OPP de Luisa Caceres de Arismendi en el estado La Guaira Video: @maryorinmendez pic.twitter.com/WklRrPiFHK — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 30, 2026

LIMITARON EL ACCESO A LA PRENSA

Asimismo, la jornada estuvo marcada por denuncias de restricciones al trabajo periodístico. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) obligaron a retirarse a periodistas de al menos tres medios de comunicación. Esto, pese a que se encontraban a más de un kilómetro del perímetro de seguridad establecido para la demolición.

«Periodistas de al menos tres medios de comunicación fueron obligados a retirarse del área. Aunque se encontraban lejos del perímetro de seguridad. Exigimos que se establezcan condiciones claras y seguras para la cobertura. Sin restricciones ni actuaciones dirigidas a impedir el trabajo de la prensa», exhortó el SNTP a través de su cuenta de la red social X.

«Las medidas de protección durante una demolición pueden justificar una distancia, pero no la expulsión de periodistas. Ni la prohibición de registrar un hecho de evidente interés público», recordó el sindicato momentos previos a la demolición.

Cabe destacar, que las siglas OPPPE, se refieren a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, un ente creado en 2010 por el gobierno de Hugo Chávez para construir viviendas sociales.