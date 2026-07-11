VIDEO: Excarcelaron a los presos políticos Jackson Vera y Jecson Cariel tras pasar casi cuatro años detenidos

Las autoridades venezolanas excarcelaron el viernes 10 de julio de 2026 a los presos políticos Jackson Vera y Jecson Ricardo Cariel, tras permanecer privados de libertad durante casi cuatro años, informó la organización Realidad Helicoide.

La ONG notificó la excarcelación de los dos ciudadanos en una publicación en X (Twitter). En ese mensaje, los activistas compartieron los datos del caso y resaltaron el retorno de los afectados luego de sufrir este prolongado periodo de encierro.

Por su parte, el Comando ConVzla replicó el anuncio en sus propios canales y celebró la excarcelación de los dos hombres. El movimiento político celebró el hecho bajo la consigna «#LibertadParaTodos» y exigió la liberación del resto de los ciudadanos que todavía continúan bajo arresto.

En el tiempo que estuvieron en prisión, Jackson Vera y Jecson Ricardo Cariel permanecieron recluidos inicialmente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. Allí se mantuvieron hasta el pasado 3 de junio. Posteriormente, los llevaron al Centro de Procesamiento Judicial de La Planta, en El Paraíso.

#AHORA | Hoy, 10 de julio de 2026, fueron excarcelados Jackson Vera y Jecson Ricardo Cariel, luego de casi 4 años de injusta prisión.#LibertadParaTodos pic.twitter.com/FgIeQBfmxX — Realidad Helicoide (@RHelicoide) July 10, 2026

Hasta los momentos no se han dado a conocer detalles de la excarcelación o el estado actual de los procesos judiciales de Vera y Cariel. Por su parte, diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos recordaron la urgencia de revisar exhaustivamente estos casos y exigir de forma estricta el debido proceso.

La liberación de ambos ciudadanos sucede justamente en un momento donde diversos sectores de la sociedad civil exigen activamente respuestas claras. Estas agrupaciones mantienen una presión constante sobre el Estado para obtener medidas concretas y datos precisos respecto a la situación real de los presos en Venezuela.