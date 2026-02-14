Venezuela

VIDEO: Excarcelaron a 17 presos políticos de Zona 7 tras anuncio de huelga de hambre por familiares

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció a la medianoche del viernes la excarcelación de 17 presos políticos que estaban recluidos en Zona 7, poco tiempo después de que familiares anunciaran una huelga de hambre exigiendo su liberación.

En su cuenta de Instagram, Rodríguez hizo el anuncio e hizo un llamado a continuar «la ruta de paz para la construcción». Estas personas salieron de prisión en el transcurso de la madrugada de este 14 de febrero.

LEA TAMBIÉN: MÁS DE 300 PRESOS ENTRARON EN HUELGA DE HAMBRE EN CÁRCEL DE TOCUYITO ESTE 13FEB

«En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7 fueron excarceladas en este momento (medianoche del viernes). Continuemos esta ruta de paz para la construcción de una convivencia democrática y entre hermanos. Todos tenemos una misma canción: el Gloria al Bravo Pueblo. Todos una misma bandera», apuntó.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), los excarcelados de Zona 7 fueron los siguientes: José Elías Torres, José Gregorio Hernández, Gabriel Sánchez Piña, Mariela Salas, Marilyn Gil, Jorge Párraga, José Luis Subero Reyes, Richard Batista, Jean Arroyo, Nassar Yunis, Morelba Delgado, Aura Briceño, Desirée Hurtado, José Luis Talavera, Radamés Lazo González (77 años), Gilmary Madeline Alcalá Lasala y Sulma Lasala.

EXCARCELACIONES EN MEDIO DE HUELGA DE HAMBRE

Estas 17 excarcelaciones se produjeron en medio de una huelga de hambre iniciada por familiares en ese recinto carcelario. Este modo de protesta todavía se mantiene para exigir que se excarcele a cada preso político.

«Familiares informaron que este sábado 14 de febrero, a partir de las 6:00 a. m., se sumaron a la huelga de hambre iniciada el día de ayer por los presos políticos recluidos en Boleíta, Zona 7, para exigir la libertad de todas las personas detenidas en este centro, tal como lo ofreció Jorge Rodríguez», agregó.

«Durante la madrugada de este sábado solo se liberaron 17 personas, de más de 50 presos políticos que permanecen recluidos en este centro», indicó la ONG.

