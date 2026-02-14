Más de 300 presos entraron en huelga de hambre en cárcel de Tocuyito este 13Feb

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este viernes que más de 300 presos entraron en huelga de hambre en el Internado Judicial de Tocuyito, conocido como cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.

La ONG habló con familiares de los privados de libertad, quienes confirmaron la protesta de los presos. Aparentemente, se trata de una forma de denunciar «presuntas torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos diariamente».

«Estamos exigiendo el traslado inmediato de nuestros familiares a otros recintos penitenciarios. Tiene el tiempo cumplido, están violando los derechos humanos. Están abusando de ellos, tanto psicológica como físicamente», indicó una familiar.

De acuerdo a los familiares, los presos cantaron el himno nacional y se negaron a recibir los alimentos en la mañana de este viernes. Sin embargo, todos fueron sacados de sus celdas y trasladados a una cancha del penal.

Familiares de presos sociales, que se encentran recluidos en el Internado Judicial Tocuyito, actualmente conocido como Sesma Tocuyito, ubicado en el estado #Carabobo, denuncian que más de 300 privados de libertad iniciaron una huelga de hambre la mañana de este #13Feb, como… pic.twitter.com/3Gxafp4zQl — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) February 13, 2026



«A través de los gritos de los reclusos los parientes han podido conocer que presuntamente son maltratados por los funcionarios de la cárcel, quienes están a cargo de la custodia en dicho recinto penitenciario», acotaron.

SITUACIÓN DE LOS PRESOS

La ONG alertó que la cárcel de Tocuyito «es utilizado como penal de castigo» y hay presos de distintas ciudades del país. «Fueron trasladados bajo la falsa promesa de ser retornados a su penal de origen en seis meses»

«Algunos tienen más de ocho meses en ese penal y hoy sus familiares los acompañan para alzar su voz y denunciar estos atropellos a los que han sido sometidos por parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario», acotó el OVP.

Desde la ONG exigieron al Ministerio de Servicios Penitenciarios el «cese inmediato de los tratos crueles, inhumanos y degradantes». También lamentó que no haya «voluntad alguna de respetar los derechos humanos de los privados de libertad».

Esta huelga de hambre se dio en medio de una ola de excarcelaciones de presos políticos. Aunque cientos han salido de los calabozos, la mayor parte permanece privada de libertad y, según denuncias, en malas condiciones.