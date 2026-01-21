Venezuela

Denunciaron que funcionarios policiales intentaron quitar pancarta por los presos políticos en la entrada de la UCV

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
UCV

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arribaron hasta la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con la intensión de retirar una pancarta que exige la liberación de presos políticos en Venezuela.

La denuncia la realizó el Movimiento Estudiantil Venezolano de la Universidad Central de Venezuela a través de las redes sociales de Viva La UCV.

«Miembros de la PNB llegan a la puerta Tamanaco con la intención de quitar la pancarta de los estudiantes quienes exigen la liberación de los presos políticos desde la UCV», reportaron a través de su página de X (Twitter)

«¡Exigimos se respete la autonomía universitaria! ¡Fuera la PNB de la UCV!», añadieron.

LEA TAMBIÉN: ARQUIDIÓCESIS DE CARACAS NIEGA «EXTORSIÓN» A FAMILIAS TRAS DENUNCIAS DE LA HIJA DE EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA

Asimismo, acompañaron la publicación con un video que muestra a un grupo de funcionarios hablando con las personas presentes en el lugar.

La pancarta forma parte de una protesta realizada por los estudiantes para que liberen a los presos políticos.

«Desde la UCV los estudiantes universitarios hoy nos encontramos alzando la voz desde aquí, la puerta Tamanaco de la Universidad. Queremos que sean libres todos y de inmediato. Libertad plena para todos los presos políticos, en especial para aquellos jóvenes que les han truncado el futuro por pensar distinto», dijo pocas horas antes el presidente de la FCU-UCV, Miguel Suárez.

