Venezuela

VIDEO: «Es santo a pesar de ti», Maduro acusa a Baltazar Porras de «conspirar» contra José Gregorio Hernández

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Nicolás Maduro arremetió este lunes en contra el cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Caracas entre 2023 y 2024, a quien acusó de «conspirar» contra José Gregorio Hernández y su canonización por la Iglesia Católica.

Contents

Maduro encabezó la inauguración de la sala de autogobierno en una comuna de La Pastora en Caracas. Apenas dos días después de la canonización de José Gregorio Hernández, el líder del oficialismo criticó a Porras.

Leer Más

CNE|
CNE desestima declaraciones de Maduro y Cabello: Ratifica que elecciones se harán el último trimestre de 2024
Alertan que diariamente mueren de 3 a 4 personas por accidentes de tránsito en el país
Dólar paralelo arrancó 2024 con tendencia a la baja: Así se cotizó este 2Ene

«Algunos curas, como Baltazar Porras, dedicaron su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández. Lo digo con nombre y apellido, Baltazar Porras dedicó toda su vida para que José Gregorio no llegara», apuntó Maduro.

De igual forma, Maduro consideró que el proceso de canonización de Hernández, que inició en 1949, se vio empañada por algunos miembros de la Iglesia venezolana. «Comenzó la conspiradera contra él, el pueblo tiene que saberlo», agregó.


«Pero (Porras) ha sido derrotado por Dios, por el pueblo, y hoy José Gregorio es santo a pesar de ti y de los tuyos. Luego diremos muchas cosas más, pero tenía que decirlo. Lo tenía aquí en el pecho», añadió Maduro.

PALABRAS DE PORRAS

Las declaraciones de Maduro se dieron luego de que Porras hizo un discurso en la Universidad Lateranense de Roma. En el marco de la canonización de Hernández y la Madre Carmen Rendiles, el cardenal denunció la situación venezolana.

«Vivimos en una situación moralmente inaceptable. La merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como forma de gobierno que incita a la violencia», apuntó Porras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARDENAL BALTAZAR PORRAS ALZÓ SU VOZ POR LOS PRESOS POLÍTICOS Y LA CRISIS EN VENEZUELA DESDE ROMA

El cardenal también lamentó «la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos y el irrespeto a la voluntad popular continúa». Asimismo, alzó la voz por los presos políticos y pidió la «construcción de una sociedad más justa».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Conmoción en Portuguesa: Fuerte accidente dejó tres muertos y cinco heridos
Sucesos
Crisis institucional se profundiza: Senado de EEUU fracasó por undécima vez y se extiende el cierre de gobierno
EEUU
Los «cambios inesperados» que se esperan en Nueva York: Un alarmante pronóstico de invierno
EEUU