VIDEO: «Es santo a pesar de ti», Maduro acusa a Baltazar Porras de «conspirar» contra José Gregorio Hernández

Nicolás Maduro arremetió este lunes en contra el cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Caracas entre 2023 y 2024, a quien acusó de «conspirar» contra José Gregorio Hernández y su canonización por la Iglesia Católica.

Maduro encabezó la inauguración de la sala de autogobierno en una comuna de La Pastora en Caracas. Apenas dos días después de la canonización de José Gregorio Hernández, el líder del oficialismo criticó a Porras.

«Algunos curas, como Baltazar Porras, dedicaron su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández. Lo digo con nombre y apellido, Baltazar Porras dedicó toda su vida para que José Gregorio no llegara», apuntó Maduro.

De igual forma, Maduro consideró que el proceso de canonización de Hernández, que inició en 1949, se vio empañada por algunos miembros de la Iglesia venezolana. «Comenzó la conspiradera contra él, el pueblo tiene que saberlo», agregó.



«Pero (Porras) ha sido derrotado por Dios, por el pueblo, y hoy José Gregorio es santo a pesar de ti y de los tuyos. Luego diremos muchas cosas más, pero tenía que decirlo. Lo tenía aquí en el pecho», añadió Maduro.

PALABRAS DE PORRAS

Las declaraciones de Maduro se dieron luego de que Porras hizo un discurso en la Universidad Lateranense de Roma. En el marco de la canonización de Hernández y la Madre Carmen Rendiles, el cardenal denunció la situación venezolana.

«Vivimos en una situación moralmente inaceptable. La merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como forma de gobierno que incita a la violencia», apuntó Porras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARDENAL BALTAZAR PORRAS ALZÓ SU VOZ POR LOS PRESOS POLÍTICOS Y LA CRISIS EN VENEZUELA DESDE ROMA

El cardenal también lamentó «la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos y el irrespeto a la voluntad popular continúa». Asimismo, alzó la voz por los presos políticos y pidió la «construcción de una sociedad más justa».